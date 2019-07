Olaechea considera “derecho diferenciado” el crear representación indígena

El nombre del congresista Pedro Olaechea de Acción Republicana ha sido voceado como uno de los posibles candidatos para postular a presidir la Mesa Directiva del Congreso y que tendría el apoyo de Fuerza Popular. Sin embargo, se reafirma en oponerse a la creación de la representación indígena en el Parlamento, actitud que ha sido cuestionada.

Carlos Tubino, el vocero de la bancada fujimorista, confirmó que el legislador, que llegó al Legislativo por Peruanos por el Kambio, es una de las opciones que manejan para las próximas elecciones del 26 de julio.

Olaechea sobre representación indígena

La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, del último miércoles 10 de julio, discutía un proyecto de ley que busca otorgar cierta cantidad de escaños en el Legislativo a los representantes de los pueblos indígenas, para asegurar la representación de este grupo social. Esta propuesta era iniciativa de Tania Pariona.

En la sesión, Olaechea dejó en claro su posición en contra de la propuesta argumentando que eran medidas ligadas al racismo al alejarlos de la realidad del país. Además, se calificó como miembro de una minoría.

“Me incomoda cuando se habla de temas raciales. Quiere decir que este país que tiene vocación mestiza, son marcianos por tener otro tipo de sangre. (…) El racismo no puede ser aceptado en el Perú. Por eso, todo lo que es disminuir derechos por temas raciales me voy a oponer. Hoy día, yo soy una minoría. Pero no pretendo nada. (…) Si algo destaca el Estado peruano es haber abusado de todos y de todo el mundo, eso tiene que parar”.

Pariona responde a Olaechea

Tras esta respuesta, la congresista Tania Pariona, autora del proyecto de ley, contradijo lo dicho por Olaechea y negó que haya alguna lógica racista en la iniciativa, sino todo lo contrario referido al reconocimiento.

"Cuando se plantea el reconocimiento político de los derechos que tenemos como pueblos originarios es que se plantea la representación política. No hay una lógica racista ni discriminatoria sino el reconocimiento a esa diferencia como tal”.

Enfatizó que “esa mirada segregacionsita” de Olaechea es la misma de todos los gobiernos anteriores que no reconocen a los pueblos indígenas, la cual no debe permitirse.

“En esta lógica del mestizaje se invisibiliza y se desconoce la existencia de los pueblos indígenas y ese pensamiento sí es segregacionista. Los pueblos indígenas hoy son reconocidos a través de instrumentos internacionales. Esa mirada segregacionista, que entre la diversidad el fin último es ser todos mestizos, en esa línea muchos gobiernos históricamente han tratado a los indígenas como los que no eran civilizados. Eso no es bueno, esa mirada que intenta asimilar o integrar a esa minoría que se va casi extinguiendo, no podemos permitirla", replicó Pariona.

Sin embargo, Olaechea reafirmó su posición y señaló que cada vez que se hizo una legislación sobre el tema no se logró el objetivo planteado. Subrayó que no está de acuerdo con los “derechos diferenciados.

Este martes 16 de julio ratificó su opinión al respecto y compartió a través de sus redes sociales su mencionada intervención en el grupo de trabajo.