“No tenemos partidos, son gente involucrada en componendas”

Para el exprocurador Pedro Gamarra ha quedado en evidencia que Odebrecht no tiene voluntad sincera de colaborar y está protegiendo a muchos de los implicados que están bajo la sombra y puede poner a buen recaudo sus bienes hasta salir del país, con el fin de evadir la acción de la justicia.

¿Se puede creer a Odebrecht cuando niega pagos ilícitos en el gasoducto del sur?

No. Estamos viendo que conforme explota algo, recién Odebrecht dice que ha participado. No hay una verdadera colaboración con la justicia. Está reconociendo lo que se descubre, pero no está dando la información completa. Ese es el producto de trabajar con empresas que han estado repartiendo dinero por lo bajo.

¿Hay un encubrimiento?

Claro, además de taparse ellos, están encubriendo a la gente que ha participado en todo aquello que no han mencionado. Se tiene que investigar, pues Odebrecht está incurriendo en delito de encubrimiento.

¿Están salvando a alguien?

No es posible que solo cuando ellos reconocen algo se comienza a saber con qué entorno han trabajado. Debe haber gente que está oculta, que está poniendo sus bienes a buen recaudo o está fugando del país, pues cuando se destapa un nuevo caso la gente se va.

Hay quienes piden cambio de fiscales en el Equipo Especial.

Es un exceso que se pida cambios en el Equipo Especial, que trabaja con lo que tiene y ha encontrado trabas en todo el camino. Se debe tener en cuenta que los altos funcionarios de la fiscalía han resultado también implicados. Tienen que darle más recursos al Esquipo Especial y que se investigue todo. Donde pones el dedo sale la pus. Está fregado esto.

¿El Gobierno está dejando solos a los fiscales del caso Lava Jato?

Pareciera que el Gobierno está dando apoyo, pero no solo debe ser moral, sino económico, ver la infraestructura, el personal idóneo, de lo contrario va a terminar en papeles y punto.

¿Afecta que la reforma no avance?

Claro, la justicia es un todo. Es fiscalía y juzgado, quienes investigan y quienes van a resolver respecto a la investigación. No se ha recibido el apoyo directo de un órgano que pueda abarcar todo el sistema, tanto fiscalía como juzgados.

Que Fuerza Popular insista en que hay presos políticos, ¿es una forma de poner trabas?

Los partidos políticos tratan de sacar agua para sus molinos y buscan liberar a la gente que está involucrada. Ya no tenemos partidos políticos, son gente que está involucrada en componendas para su propio provecho. Han utilizado el sistema político para eso.

¿Hay una fuerte resistencia para ser investigados?

Así es. Ahora van a buscar instancias internacionales para decir que se está cometiendo un abuso de derecho en el Perú, están orientando la defensa para ese lado.

También aluden un exceso en la prisión preventiva.

Puede tomarse como un exceso. Nuestro sistema es así. No se pueden demorar tres años para decir que hay indicios de responsabilidad. Debe haber un máximo de 12 meses y en ese tiempo debería estar siendo juzgado.

¿’Los Cuellos Blancos’ tienen que ver con las demoras?

Claro que ponen trabas. Sobre ‘Los Cuellos Blancos’, la investigación ha comenzado por la parte de arriba, por la Suprema, pero ellos han estado manejando la justicia a nivel nacional y ven la forma de librarse.

¿El Congreso tampoco ayuda con las reformas?

Si tuviéramos un Congreso serio, este sería un buen momento para hacer reformas. Con este Parlamento no puede hacerse ningún tipo de reformas para el sistema judicial. Van a ver la forma de librar a su gente. Ninguna ley que puedan emitir debe ser convalidada. El nuevo Legislativo deberá revisar todo, principalmente en lo que respecta a la justicia. ❖