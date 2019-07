Hija de César Álvarez dice que van a matar a su padre en Challapalca

Joselyn Álvarez Asián, hija del expresidente regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, dijo estar completamente indignada y consternada por el traslado de su padre, del penal de Ancón 1 a la cárcel de Challapalca, ubicada a 4.800 metros sobre el nivel del mar, en la zona alto andina de la región Tacna.

“Mi padre tiene un pre cáncer al hígado, si algo le llega a pasar responsabilizo a Yeni Vilcatoma, al INPE y al Ministerio Público. Tanto poder tiene una congresista para que a su sola palabra el INPE traslade a mi progenitor a una prisión donde podrían matarlo porque él está delicado de salud”, pronunció.

La hija de la exautoridad regional dijo que antes de trasladar a su padre a Challapalca debió haberse tomado en cuenta su delicado estado de salud porque tiene además pendiente una operación a la vesícula.

“Mi padre tiene que medicarse todos los días, está enfermo, por qué no pidieron un informe médico antes de llevarlo a una cárcel no solo de extrema seguridad, sino que los reclusos soportan bajas temperaturas y mi progenitor no va a soportar ese trato inhumano, su salud va a agravarse más”, señaló.

Joselyn Álvarez mencionó que su padre estuvo cinco años como reo primario en la cárcel de Ancón “y no tuvo problemas de indisciplina, pero solo por la palabra de una congresista que está usurpando poderes el INPE lo llevó a la cárcel de mayor altitud geográfica de Sudamérica”.