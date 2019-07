Aprueban que primarias abiertas en partidos no sean vinculantes

Por: Diego Quispe Sánchez

La propuesta original del Ejecutivo, en el proyecto de ley 4187 de democracia interna en partidos políticos, era que para los comicios generales del 2021, todas las agrupaciones tendrían la obligación de realizar elecciones primarias abiertas para militantes y la ciudadanía.

Sin embargo, el último domingo trascendió que esta postura cambió luego de la reunión que hubo el sábado 5 en la PCM, entre el premier Salvador del Solar y las bancadas del Congreso, menos el Frente Amplio y el Apra. El resultado de ese acercamiento se vio reflejado ayer en la presentación del predictamen de la Comisión de Constitución, dirigida por la fujimorista Rosa Bartra.

El texto sustitutorio proponía cambios sustanciales. Primero, para el bicentenario, los actuales partidos políticos podrán realizar elecciones internas cerradas solo con militantes. De esa forma elegirán a sus candidatos para la presidencia y el Congreso.

Posteriormente, estas agrupaciones tendrán dos mecanismos de primarias abiertas: solo para que sus afiliados y la población determinen la ubicación de sus aspirantes en la lista final, a través del voto preferencial, o para convocar el 1,5% de votos válidos del último proceso electoral. Es decir, 280 mil personas.

Sin embargo, el texto sustitutorio de esta ley no es condescendiente para las agrupaciones políticas que se inscriban post reforma. Estas sí deberán realizar primarias abiertas con la participación obligatoria de militantes y la población para que puedan participar en los comicios generales.

En antiguos y nuevos partidos, si no llegan al 1,5% de votos válidos que requiere el PL 4187, podrán seguir en carrera. Y recién perderían la inscripción si en los comicios generales no llegan al 5% de la valla electoral.

Este diario advirtió que, por ejemplo, según la opinión del sociológico e integrante de la Comisión Tuesta, Martín Tanaka, la propuesta del predictamen iba a privilegiar a las actuales agrupaciones políticas.

Porque las internas, solo con militantes, no garantiza que el padrón de candidatos elegidos no haya tenido influencia de cúpulas partidarias, pese a que el proceso contará con la supervisión de la ONPE y será simultáneo en todo el país. Otro detalle: el 20% de candidatos podrá ser designado a dedo y podrán ser no afiliados al partido.

Contradicciones

Pese a los consensos obtenidos entre el Ejecutivo y las bancadas, al iniciar el debate en la comisión Bartra los legisladores apristas Mauricio Mulder y Javier Velásquez se opusieron al predictamen del PL 4187. Este último especuló que la reforma era una propuesta del asesor del presidente Martín Vizcarra, Maximiliano Aguiar, mientras que la fujimorista Lourdes Alcorta criticó que el voto preferencial se traslade del proceso de elecciones generales a las primarias abiertas.

Y así se destaparon las contradicciones en la bancada de Fuerza Popular. Su colega naranja Miguel Ángel Torres recordó que el predictamen es consecuencia del diálogo entre el premier y el Legislativo. “Se ha intentado llegar a un consenso el fin de semana”, expresó.

Eso generó el reclamo de su compañero Héctor Becerril: “Hay quienes no hemos estado en esa reunión. El punto álgido de esta discusión es si esto será obligatorio o voluntario”.

A eso se sumó la crítica de Alcorta contra el predictamen: “Es grave lo que se está viendo acá. Votaré en contra”, dijo.

En esa misma línea opinó su colega Karina Beteta: “Ahora está de moda decir que la reforma es importante. Estoy en contra de convocar a elecciones internas en todo el Perú”.

La fujimorista Úrsula Letona también cuestionó el documento del grupo de Bartra: “Veo que estamos haciendo una diferenciación (entre antiguos y nuevos partidos). En un test de proporcionalidad, esto no pasa”, indicó, aunque Alejandra Aramayo la refutó. “Entiendo que Letona no ha estado en las primeras horas de debate”, expresó.

Alcorta añadió que el predictamen del PL 4187 era un “reverendo enredo”.

Por su parte, el acciopopulista Víctor Andrés García Belaunde consideró irracional permitir a la ciudadanía participar en las primarias en el 2021. “La gente votará sin pensarlo y verificarlo”, dijo.

En tanto, el exoficialista Gilbert Violeta demandó que la ONPE venga a explicar cómo supervisará este esquema.

La congresista Mercedes Aráoz recalcó que si el voto en las primarias es voluntario, será oligárquico. “La idea es que el ciudadano sea más consciente de la política”, agregó.

La congresista de Nuevo Perú Marisa Glave le recordó que si las primarias eran voluntarias, sería imposible que las actuales y nuevas organizaciones políticas lleguen a los 280 mil votantes que requiere la norma. “Es probable que no todos vayan a votar. En vista que tenemos una valla, requiere que estas elecciones sean obligatorias”, refutó.

Finalmente, el artículo 24 del documento se sometió a votación: diez votos a favor, dos abstenciones y seis en contra. El predictamen contó con luz verde de los fujimoristas Alcorta, Beteta, Milagros Takayama y Andrés Neyra, y el aprista Velásquez. Además, se abstuvieron María Melgarejo y Arana. Sin embargo, no les alcanzó. Y en la disposición complementaria que facultaba a las actuales organizaciones a tener internas cerradas, el respaldo fue mayoritario también.

Aunque todavía quedaron pendientes algunos incisos por revisar en el predictamen, que faltan pulir, se espera que hoy, en la sesión de Constitución, salga humo blanco.

La clave

- Otros proyectos. El miércoles la Comisión de Constitución realizará una mesa de trabajo con la participación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, acerca del proyecto de ley de paridad y alternancia en partidos políticos. Recién el viernes se analizará un dictamen de esta propuesta que es vinculada a democracia interna.