Salaverry a FP: "Basta ya que la cúpula de una bancada afecte la lucha contra la corrupción"

El presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry, confirmó que el martes 4 de junio se reunirá el Pleno para debatir sobre el planteamiento de cuestión de confianza, presentado por el Ejecutivo.

El mensaje de Daniel Salaverry no se limitó a comunicar ello, sino también cuestionó la mayoría fujimorista, que debido a que dirigen las comisiones del Congreso, han afectado -a su juicio- la lucha contra la corrupción.

"Comparto la indignación de muchos peruanos por los hechos ocurridos en esta semana en la Comisión Permanente, hechos que han contribuido a profundizar la grave crisis política que atraviesa nuestro país", comentó Daniel Salaverry.

"Es por eso que se hace indispensable la recomposición de todas las comisiones del Congreso. Basta ya que la cúpula de una bancada afecte la lucha contra la corrupción, bloquee las reformas y contribuya con el desprestigio de este poder del Estado", añadió.

Finalmente, convocó a los parlamentarios con conciencia para que a la hora de discutir el tema, prioricen el bienestar del país.

"Hago un llamado a todos los congresistas que se sientan presionados o intimidados por esta cúpula a que actúen de acuerdo a lo que les dictaminen su conciencia por el bien del país", sentenció.

Vale mencionar que el martes 28, el día del blindaje a Pedro Chávarry por parte del fujiaprismo en la Comisión Permanente, Daniel Salaverry también criticó a Fuerza Popular a través de sus redes sociales.

"El voto de la cúpula de Fuerza Popular y sus aliados le da la espalda al pueblo. La lucha contra la corrupción no es solo un discurso; se debe plasmar en hechos concretos. No han cambiado nada, siguen siendo los mismos. ¡Vergonzoso! No más blindaje", escribió Salaverry.