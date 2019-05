Martín Vizcarra liderará III Congreso Internacional de Ética y Lucha Anticorrupción

El presidente de la República, Martín Vizcarra, inaugurará el III Congreso Internacional de Ética y Lucha Anticorrupción que se celebrará los días 3 y 4 de junio en el Centro Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

El mandatario dará comienzo al evento en el que Perú es sede y estarán presentes la presidenta de la Cámara de Comercio de Lima, Yolanda Torriani del Castillo y el presidente internacional de la World Compliance Association, Iván Martínez López.

El congreso reunirá a 500 profesionales interesados en el mundo del compliance, es decir los procedimientos y buenas prácticas que se adoptan en las organizaciones para identificar y clasificar riesgos.

Además, contará con la participación y ponencias de expertos nacionales e internacionales en materia de cumplimiento y lucha contra la corrupción. Se analizará el caso peruano, la experiencia en materia de compliance española, europea e internacional, la imputación de responsabilidad a la persona jurídica, las buenas prácticas en pymes, entre otros..

Daniel R. Alonso, ex fiscal de Manhattan, Nelson Shack Yalta, contralor de la República del Perú, Rosemary Cornejo, ex funcionaria del Banco Mundial y Nancy Yong, Advisory y líder del área de Governance Risk and Compliance de PwC, son algunos de los ponentes del evento.

El III Congreso Internacional de Ética y Lucha Anticorrupción tiene como objetivo conocer las herramientas con las que deben contar empresas públicas y privadas que cotidianamente se encuentran embebidas en un convulso escenario normativo en materia de buenas prácticas, sistemas de transparencia y prevención del fraude.

La inscripción tiene un costo de 900 soles para ambos días. En tanto, los asociados a la World Compliance Association y la Cámara de Comercio de Lima cuentan con un 30% de descuento. Para los miembros de la Cámara de Comercio Canadá-Perú la reducción es del 20%.

El evento cuenta con el apoyo de entidades como Estudio Echecopar, Securitas, PWC, Estudio Muñiz, EY, Tirant Lo Blanch, Rextie Scan, Control Risks, Atik, Benites, Vargas & Ugaz, Seal, Torres y Torres Lara, Uhy, el Instituto de Riesgos y Gobierno Corporativo, además de la Universidad de Castilla-La Mancha de España.

La Contraloría General de la República del Perú, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, la Asociación Peruana de Derecho Corporativo, la Cámara de Comercio de Lima, la Cámara de Comercio Americana del Perú, la Cámara de Comercio Canadá-Perú, Diario La República, Intedya y la ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) también hacen posible el congreso.