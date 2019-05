Moisés Mamani acusa al Servicio de Inteligencia de hacerle reglaje | VIDEO

Puno. Moisés Mamani tiene poco de haberse reincorporado al Congreso de la República y nuevamente pesa sobre él la sombra de la perdida de inmunidad parlamentaria. En su contra existen una serie de acusaciones e investigaciones, que incluyen el delito de lavado de activos, y en respuesta a las investigaciones, el parlamentario señaló que siente que la Policía le hace seguimientos y reglajes.

Esas fueron sus palabras en entrevista que diera a algunos medios de la ciudad de Juliaca, donde indicó que sus sospechas del seguimiento en su contra se fundan en su experiencia por trabajar con empresas de seguridad. "Tengo pruebas de carros que me siguen y en su momento oportuno voy a difundir (...) Saben cómo camino, dónde paro y las placas de los carros que tengo", indicó.

Pero el parlamentario, incluso fue más allá. De acuerdo a Moisés Mamani existe el seguimiento que denuncia vendría de parte del Servicio de Inteligencia de Puno.

LEVANTAMIENTO DE INMUNIDAD

De acuerdo al congresista de la bancada de Fuerza Popular, la primera vez que perdió su inmunidad parlamentaria, la suspensión no tuvo sustento. Es más, señaló que a pesar de las circunstancias "los congresistas de mi bancada ni siquiera me han blindado, no pido que me blinden solo un proceso justo como debe ser siempre".

Con relación al nuevo pedido de levantar inmunidad que tiene en su contra, señaló estar llano y apto para que lo investiguen. No se esconderá, mientras haya transparencia -aseguró-, "pero si hay falso testimonio también voy a reaccionar".

Moisés Mamani no dio cuenta dónde estuvo mientra permaneció alejado del Congreso, pero dejó entrever que se dedicó a a sus negocios. Precisamente dijo ser empresario desde los 21 años de edad, y aunque no negó ni afirmó un desbalance patrimonial por el que ahora es investigado por el delito de lavado de dinero, invocó a la prensa que lo investiguen solo desde que asumió el cargo, no antes.