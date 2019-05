Ciudadanos marchan al Congreso en rechazo de la inmunidad parlamentaria [EN VIVO]

El colectivo 'No a Keiko' y otros colectivos han convocado a una marcha para esta tarde en contra del Congreso de la República. Esta medida es como respuesta al archivamiento de la propuesta del Ejecutivo referente a la inmunidad parlamentaria. La concentración es en la Plaza San Martín desde las 5:30 p. m.

A través de las redes sociales, los colectivos informaron que tienen previsto llegar hasta la Plaza Bolívar del Congreso, tal como ocurrió días atrás con el grupo 'Con Mis Hijos No Te Metas' y que fue aprobado por el presidente del Parlamento, Daniel Salaverry.

"Exigimos al Ejecutivo acabar con el dialogo inútil con un Congreso que no quiere acatar la voluntad popular y sigue legislando de espaldas al país. Presidente, aplique de una vez por todas la cuestión de confianza y cierre ese antro de intereses corruptos mal llamado Congreso de la República", se lee en parte de la convocatoria.

#URGENTE Congreso blinda a Chavarry y archiva denuncia. Hoy más que nunca debemos tomar las calles y salir a pedir a Vizcarra que cierre el Congreso. Plaza San Martín, 6pm. pic.twitter.com/zH42BjcZNA — No a Keiko (@noakeikope) 28 de mayo de 2019

Víctor Huarancca, del Frente Callao Dignidad, dijo que el pueblo demanda que se transparente la justicia y la política. En tanto, Joan Escalante, del colectivo No a Keiko, cuestionó que el Congreso no respete el mandato popular.

Es importante recalcar que la propuesta del Ejecutivo no busca desproteger a los congresistas, sino que sea el Poder Judicial quien decida si se le levanta la inmunidad a un legislador o no. Actualmente esa decisión recae sobre el mismo Congreso.

"No quiero generalizar, pero la imagen que se da es que los congresistas no quieren rendir cuentas a la justicia cuando deben hacerlo y se protegen entre sí. De eso estamos hablando, de la confianza que el Parlamento ha perdido y toda la clase política también. Hablemos de eso, no hablemos de cerrar el Congreso, no la archivemos", dijo Salvador del Solar.