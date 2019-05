Salvador Del Solar: "La ideología de género es una invención"

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador Del Solar, aseguró que la ideología de género no existe, y que solo "es una invención" de los colectivos que "responden a un impulso homofóbico".

En declaraciones para La República, el premier explicó que solo existen enfoques, y que uno de ellos es la igualdad de género.

"No existe [la ideología de género]. Es una invención. Lo que hay son enfoques, uno de ellos de igualdad de género y que nuestro país necesita y que este gobierno va a seguir defendiendo. Estos colectivos responden a un impulso homofóbico, y la homosexualidad es una opción absolutamente válida defendida por la Constitución", expresó el titular la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Consultado sobre la manifestación del colectivo 'Con mis hijos no te metas' en la Plaza Bolívar del Congreso de la República, Del Solar sostuvo que si ya se le permitió a un grupo hacer uso de ese espacio, se debe dejar que todos hagan lo mismo.

Asimismo, agregó que, en caso haya cierta preferencia por algún grupo, se está cayendo en un error político que debería ser explicado.

"Si es un sitio que no se entregaba a nadie, no debería entregarse a nadie. Si es un sitio que se entrega a algunos, entonces debería entregarse a todos. Si en este caso ha habido una preferencia injustificada, se trata de un error político que, creo, no debería repetirse y por el cual debería pedirse excusas, si fuera el caso", finalizó Salvador Del Solar.