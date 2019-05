“Solvencia moral debe ser factor fundamental a evaluar para JNJ”

Wilson Aranda. Trujillo

El decano del Colegio de Abogados de La Libertad (CALL), Manuel Montoya Cárdenas, manifestó que antes que aprobar el examen de conocimientos lo fundamental a evaluar a los postulantes para la Junta Nacional de Justicia (JNJ) debe ser la solvencia moral, que es lo que el pueblo quiere ante el grave cáncer de la corrupción que afecta al país.

“La función de la JNJ es nombrar y ratificar jueces y fiscales en todas las instancias. ¿Qué es lo que debe pesar realmente como criterio para nombrar a un magistrado? Creo yo que en primer orden tiene que estar la solvencia moral. Luego de la solvencia moral tiene que ser el tema de conocimientos. Son dos cosas muy importantes, pero hay un tercer ingrediente también que lo están dejando de lado: el perfil psicológico”, advirtió Montoya.

Aclaró que un juez o fiscal puede tener la solvencia moral y los conocimientos de lo jurídico, pero en el plano psicológico podría no estar apto para integrar la JNJ.

“No nos fijemos solamente en lo que ha sucedido hace unos días, donde 3 de 104 abogados aprobaron el examen de conocimientos para la JNJ. Para muchos este examen puede haber sido fácil, para otros tal vez difícil, no lo sé; pero ese no es el hilo de la madeja. La solvencia moral, conocimientos y perfil psicológicos son muy importantes y los deben poseer no solo los conformantes de la JNJ, sino también los que postulan a impartir justicia en el país”, consideró Manuel Montoya.

El letrado dijo que más allá de que si los exámenes son muy difíciles o muy sencillos, tenemos que preguntarnos cómo se va a comprobar si una persona es intachable en el sentido moral.

“Pues no solo basta con presentar los certificados de antecedentes penales, judiciales o policiales, ya que muchas personas no tienen antecedentes, pero no es determinante para concluir que una persona tiene solvencia moral”, acotó Montoya.