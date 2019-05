Walter Gutiérrez: Se revisará la conducta pública de los candidatos a la JNJ

El defensor del Pueblo, Walter Gutierrez, indicó que la Comisión Especial encargada de la selección de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tendrá en consideración la "actuación pública" de los postulantes.



La siguiente etapa que corresponde dentro del proceso es la evaluación curricular de los candidatos. Según Gutiérrez, no solo se hará una lectura de la trayectoria profesional y vital de aquellos tres que aprobaron el examen.

"No me puedo ocupar de un caso en particular, se revisará el itinerario vital y profesional y la actuación pública de todas estas personas, pero también su patrimonio, el círculo de interés", detalló Walter Gutiérrez.

Luego de que el último domingo solo 3 de los 104 candidatos rindieran el examen para integrar la Junta Nacional de Justicia, que designará a jueces y fiscales, se conoció el polémico perfil del primer lugar: David Dumet.

El candidato tuvo duras críticas en Twitter sobre el trabajo del Equipo Especial Lava Jato. En una ocasión, tildó de "mono con metralleta" al fiscal José Domingo Pérez y también criticó al juez Richard Concepción Carhuancho. Asimismo, lanzó insultos a congresistas de la bancada Liberal y a la psicoterapeuta Carmen Gonzalez.

Tras ser cuestionado, el abogado David Miguel Dumet Delfín se pronunció hoy al respecto y si bien reconoció que cometió algunos "excesos", las calificó como "ácidas críticas". Luego, ofreció disculpas.