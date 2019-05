Ética debate informes finales contra Ponce, Rozas y Ushñahua [EN VIVO]

Actualización

17:39 Sánchez regresa a la sala para seguir presidiendo la sesión.

17:38 Los miembros de la comisión de Ética rechazan abrir indagación prelimiar contra la congresista Janet Sánchez por la denuncia de dobre cobro en semana de representación.

17:18 "No he cometido ningún tipo de falta, he sido transparente", declaró Sánchez y luego pasó a retirarse.

17:10 La congresista Janet Sánchez da sus argumentos de defensa ante las acusaciones por doble cobro en semana de representación.

Informe previo

La Comisión de Ética Parlamentaria sesionará este lunes a las 5 p. m. para culminar procesos de las denuncias contra congresistas. Se presentarán los informes finales de los casos de Yesenia Ponce, Glider Ushñahua y Wilbert Rozas.

Los congresistas de Fuerza Popular, Ponce y Ushñahua han sido denunciados ante Ética por distintos delitos. La legisladora por presunto enriquecimiento ilícito; y su colega por agredir a su pareja Elita Panduro y no darle la pensión alimenticia para su hijo.

El parlamentario de Frente Amplio, Wilbert Rozas, también ha sido cuestionado por una posible falta al Código de Ética del Congreso tras "dañar la imagen de Héctor Becerril" por vincularlo a exconsejeros de la CNM.

Daniel Salaverry

También se culminará con las audiencias por la acusación contra el presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, sobre los informes de representación con información falsa.

Salaverry aseguró esta mañana que en la Comisión de Ética están "negocian su cabeza" para una posible suspensión que evite que sea reelegido en la Mesa Directiva.

Al respecto, Janet Sánchez, quien también está denunciada por doble cobro e semana de representación, negó lo señalado por Salaverry y le pidió que se dedique a saber defenderse en el proceso.

Janet Sánchez

La presidenta de Ética también ha sido cuestionada por cobrar 2 800 soles por semana de representación a pesar que estaba en Brasil, y por lo que también cobró viáticos.

Al revelarse las denuncias contra otros seis congresistas por el mismo caso en marzo, la congresista de Peruanos por el Kambio aceptó su error "involuntario" y anunció que se allana a cualquier investigación.