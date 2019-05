Colectivo pide a Martín Vizcarra retirar Cristo del Pacífico que donó Odebrecht

El colectivo Es Momento pidió al presidente de la República, Martín Vizcarra, que el monumento Cristo del Pacífico sea retirado del Morro Solar, en Chorrillos, pues considera que la construcción y financiamiento de la empresa Odebrecht convierte la obra en un "símbolo de la corrupción".

A través de un oficio, la agrupación ciudadana entregó al despacho presidencial 4 700 firmas que respaldan la solicitud.

Entre las razones expuestas al Jefe de Estado, Es Momento explica que el Cristo del Pacífico, el "regalo" que el expresidente Alan García dejó a Lima, fue financiado por Odebrecht, empresa brasileña que está involucrada con casos de corrupción.

"En reiteras entrevistas, el expresidente Alan García señaló que nos daba ese regalo como muestra de su amor por Lima. Actualmente, sabemos que eso no es cierto, pues las coimas que recibió de Odebrecht fueron cobrados -inclusive- en el mismo Palacio de Gobierno, el mismo en el cual usted despacha ahora", reza parte del documento.

El Cristo del Pacífico y Odebrecht

El Cristo del Pacífico fue construido en 2011 bajo la polémica, ya que los trámites para instalarlo en un lugar intangible, como es el Morro Solar, demoraron menos de un mes, y hasta la ejecución de la obra fue exonerada de impuestos y aranceles para, después que se emitiera la Resolución Ministerial N°112-2011-PCM/OAA18.

El expresidente Alan García mencionó en su momento que aportó 100 mil soles de su cuenta personal, y que el resto de la obra fue donación de un conjunto de empresas. Luego se conoció que fue Odebrecht quien invirtió.

En abril de este año, Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, declaró, ante el fiscal José Domingo Pérez, que le dio su compromiso a García para la realización de la obra junto a otros empresarios, pero que, en vista que su gobierno terminaba, las empresas acompañantes no cumplieron la promesa, ya que en realidad la donación es una inversión, y esta ya no sería devuelta.

"Alan García convocó a algunos empresarios para poder hacer este proyecto [...] del mismo modo que con el [Gran] Teatro, quería que los empresarios hiciéramos la donación. Al final, los empresarios, cuando vieron que ya no tenían ningún nivel de retorno, porque el gobierno ya se está terminando, se van, y yo quedé solo con el compromiso, porque ya había encargado la construcción del Cristo del Pacífico a un artista", reveló Barata.