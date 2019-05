RMP sobre Susana Villarán: "No ha cometido un error, ha cometido un delito”                                           

En Sin guion , Rosa María Palacios habló de las declaraciones de Susana Villarán, quien confesó que tenía conocimientos sobre los aportes de Odebrecht y OAS a la campaña del 'NO'.

Rosa María Palacios se refirió a la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, quien este fin de semana en un programa radial confirmó los aportes de Odebrecht y OAS, sin embargo, no aceptó los montos imputados.

“Ella ha reconocido que no hay proceso de colaboración eficaz ni una confesión sincera efectuada en el marco de una diligencia fiscal, es decir, esta declaración ha sido política”, señaló.

La abogada precisó que es necesario establecer los monto otorgados a la exalcaldesa por parte de las compañías brasileñas, pues se debe determinar quienes fueron los que tuvieron acceso al dinero.

“Si Pinheiro de OAS puede probar con documentación que ese dinero fue transferido al Perú con contratos ficticios la pregunta es ¿dónde está ese dinero? Esa pregunta es relevante”, sostuvo.

Asimismo, resaltó que Villarán ha exculpado a Gabriel Prado, pues afirmó que el audio presentado está editado por tanto, confirmó su responsabilidad y la de José Miguel Castro, quien se acogió a la colaboración eficaz.

“(Susana Villarán)Dijo que no se arrepiente de haber solicitado este dinero en esas circunstancias, pero ahora ha dicho que no lo volvería hacer. Dijo que no reconoce delito y que solo el juez podrá calificar”, detalló.

¿Cuál es el pronóstico? Para RMP, la exalcaldesa no puede acogerse a la colaboración eficaz porque la información valiosa ya ha sido dada. No obstante, aseguró que la confesión sincera si es una vía para Villarán, pero primero debe aceptar los delitos cometidos.

“Susana Villarán no ha cometido un error, ha cometido un delito”, manifestó.