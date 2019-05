Alcalde de Arequipa, Omar Candia atascado en sus promesas

Mónica Cuti

La gestión del alcalde de Arequipa, Omar Candia Aguilar, parece un carrusel. Tiene altas y bajas. En el ámbito cultural hay un programa muy agresivo, sin embargo, su talón de Aquiles es el transporte urbano. Los ciudadanos tienen un servicio de mala calidad, viajan peor que sardinas en carros viejos y remontando un tráfico vehicular endemoniado. No hay aún soluciones a la vista. La fase preoperativa del tan esperado Sistema Integrado de Transporte (SIT), que pone en circulación buses nuevos, continúa dilatándose. Esta etapa consiste en que los buses de las empresas que ganaron 10 unidades de negocio (rutas) empiecen a circular. Durante dos años deben renovar su flota y a su vez retirar las unidades antiguas. Sin embargo, varias de estas empresas solicitaron adendas que significan más plazo para la renovación de sus unidades.

El burgomaestre prometió durante su discurso de 100 días, dado el 22 de abril, que arrancarían en 10 días. No obstante, Candia, en sus últimas declaraciones, señaló que este periodo comenzaría a fines de mayo. Pero solo dos de las 11 empresas ganadoras presentaron documentación a la comuna para obtener la tarjeta de circulación. Al ser consultado sobre las fechas límites para ello, no supo precisar.

DEL TRANVÍA A LOS TAXIS



El tranvía eléctrico para transportar una gran cantidad de pasajeros fue una de sus promesas de campaña. Este proyecto tampoco arranca. Candia refirió que la comuna elabora el expediente técnico del proyecto. Prevé que este tren pase por una de las rutas troncales del SIT. Hacerlo realidad costaría 500 millones de dólares, un presupuesto que aún el Ejecutivo nacional no asegura. “El tranvía es un engañamuchachos. El señor Candia está dando discursos solamente para contentar a la población y no existen avances significativos”, criticó el regidor provincial Jorge Condori.

En la lista de acciones para los tres primeros meses, el alcalde prometió regular el ingreso de taxis al Centro Histórico para reducir el congestionamiento automotor pero este no se concreta. El gerente del Centro Histórico, William Palomino, precisó que se trabaja para reactivar la ordenanza de restricción y aplicar el plaqueo, consistente en que se restrinja el ingreso de vehículos según el último digito de placa, pero primero lo socializarán.

“La población quiere cambios inmediatos y eso no se puede dar. Acá hay intereses, grupos de presión, un marco normativo, hay judicialización y un conjunto de acciones que van dilatando un proceso de implementación (…). Mi apreciación personal es que en algunas cosas fuimos muy lentos”, se excusó Candia.

OBRAS Y DOLOR DE

CABEZA



Para garantizar transparencia, la nueva autoridad prometió que todas las obras serán licitadas. No cumplió. La construcción del eje vial de la calle Jerusalén-San Juan de Dios es un ejemplo. La segunda etapa de la obra, que inició a mediados de febrero, la ejecuta por administración directa y solo tiene un 16% de avance. Debido al cambio de redes, el municipio calcula que termine el 30 de noviembre, cuando debió estar lista para agosto. La Contraloría pronostica que se prolongue más tiempo.

El alcalde anunció que se retomará el viaducto Salaverry una vez se corrijan las observaciones dadas por el Colegio de Arquitectos, como no tener el Estudio de Impacto Ambiental, incorrecciones en los trazos viales, entre otros. El especialista en obras viales, Elvis Jump, precisó que es un error de Candia insistir con el proyecto porque “las deficiencias no pueden levantarse”. Según Jump, el proyecto nació mal.

Otra crítica al alcalde de la Ciudad Blanca es la inacción ante el aumento del comercio ambulatorio. Calles como Mercaderes, San Juan de Dios, San Camilo, concentran la mayor cantidad de vendedores informales que obstruyen el libre tránsito en las calzadas.

Pese al anuncio de operativos, hasta el domingo pasado las calles céntricas parecían un mercadillo. El subgerente del Centro Histórico, William Palomino, indicó que el retiro de los ambulantes está en marcha y se hacen operativos nocturnos junto a la Gerencia de Transporte y Policía Municipal.

LOS FUNCIONARIOS



La Contraloría cuestionó a los funcionarios de la mayoría de distritos de la provincia, la comuna provincial no es la excepción. Son 21 funcionarios los observados que, según la entidad, no reúnen el perfil para los cargos que ocupan. Durante la campaña, Candia aseguraba que se buscaría a los mejores cuadros para elegir a sus gerentes, no se habría cumplido ello.

El edil dijo el último lunes que posiblemente las observaciones nazcan de un malentendido de la Contraloría, pues la comuna provincial tiene dos Manuales de Organización y Funciones (MOF). Para el sociólogo Mario Berríos Espezúa, no es así. “La Contraloría es un ente fiscalizador, lo más probable es que el municipio haya utilizado información desactualizada (para elegir funcionarios)”, dijo. El regidor Jorge Condori es más duro y dice que se están pagando favores políticos. La cereza de las promesas incumplidas es la fiscalización a la gestión del exalcalde de Arequipa, Alfredo Zegarra, anunciada en diferentes entrevistas durante su campaña. Luego de asumir el cargo, Candia Aguilar se lavó las manos afirmando que esa competencia es de la Oficina de Control Institucional (OCI). Dijo también que todas las observaciones se hicieron durante el proceso de transferencia a inicios de año.

Berríos Espezúa observa que se están tomando malas decisiones dentro de la comuna provincial que hacen parecer que no tiene nada planificado y que es una gestión improvisada. Uno de los principales errores que observa es que los regidores, en su mayoría del partido Arequipa Renace, hayan desestimado que se rindan cuentas sobre el viaje a China de Candia.

El día que asumió el cargo y brindó su discurso ante la ciudadanía, Candia citó al escritor Alfredo Bryce diciendo “Evoluciono recordando para no tropezar”. Al parecer, hay algunos puntos a los cuales no quiere voltear a ver.❖

Los aciertos en cuatro meses de gestión

Uno de los logros de Candia es el cierre y tapeo de prostíbulos y locales nocturnos que funcionaban irregularmente. Para despejar las denuncias de coimas, se le quitó la fiscalización a Seguridad Ciudadana.

Se colocó wifi en la Plaza San Francisco y se está implementando un sistema de ciclovías en el Centro Histórico.

También se está fomentando la protección al Centro Histórico con la colocación de los Códigos QR y el Escudo azul en los monumentos importantes de la ciudad, con ello cada ciudadano puede obtener más información desde su celular.

Se mejoró la iluminación de 23 parques y se elaboró una plataforma web para el Observatorio de Seguridad Ciudadana.