Milagros Salazar pierde los papeles y llama parásitos a trabajadores del Minedu

La legisladora de Fuerza Popular Milagros Salazar perdió el control durante su intervención en el Congreso de la República en el marco de la interpelación contra la ministra de Educación, Flor Pablo.

La parlamentaria fujimorista calificó de parásitos a los trabajadores del Ministerio de Educación y los acusó de no hacer nada para el beneficio del país.

"(Dicen que) la presidenta debe ser valiente, pero ¿valiente para qué? ¿Valiente para defender el presupuesto asignado de educación?¿Valiente para seguir dando de comer a los parásitos del Ministerio de Educación y no hacen nada por el país?¿Valiente para seguir gastando la plata en textos escolares?", se refirió Milagros Salazar.

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, interrumpió el atropello de Salazar contra el Minedu para solicitarle respeto y que retire lo dicho a fin de que no se pierda el debate alturado.

Milagros Salazar se mostró pertinaz y recurrió a variar un poco su discurso. "Hay funcionarios que parasitan en el sector Ejecutivo con el dinero de los peruanos", comentó la política.

Salaverry reiteró el pedido, y Salazar señaló que "ya retiró lo dicho", y Salaverry le agradeció por ello; aunque, en realidad, no se logró escuchar concretamente ello ni ofreció ninguna disculpa de por medio.

Por otro lado, si bien el presidente de la Mesa Directiva comentó que la interpelación se está llevando de la mejor manera -excluyendo lo expuesto por Milagros Salazar-, lo cierto es que ha habido exabruptos como el de Ángel Neyra que expuso que la ideología de género es neoterrorismo.

Por su lado, Esther Saavedra manifestó que no tiene temor a Salvador del Solar, pues es un actor y no conoce el mundo de la política.

"Yo no le tengo miedo al presidente de la República ni al premier [Salvador del Solar], siendo un actor, no es político, pero a mí no me va a dar órdenes", expresó.