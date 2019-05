Salaverry sobre regulación de inmunidad parlamentaria: "Eso no va a ocurrir"

Inmunidad parlamentaria. El titular del Legislativo, Daniel Salaverry, consideró que la iniciativa legislativa que modifica la inmunidad parlamentaria "no va a ocurrir" y que se deben reforzarse las comisiones congresales.

El proyecto de ley plantea que sea la Corte Suprema de Justicia y no el Congreso, quien levante la inmunidad de un parlamentario. Para Salaverry esta propuesta permitiría que el Poder Judicial sea "juez y parte", lo que no debe ocurrir.

"El Poder Judicial no puede ser juez y parte. Creo que es responsabilidad del propio Congreso y de las comisiones, por eso era tan importante reconformarlas para que no sean manejados por específicamente unas bancadas si no que haya participación por todos los grupos parlamentarios", declaró.

El titular del Congreso indicó que, a pesar de ser una propuesta que sería be vista por la población, su aprobación es poco viable por la conformación de las bancadas

"Dada la conformación actual del Congreso, eso no va a ocurrir. Ustedes entrevisten a los congresistas, a quienes tienen finalmente el número que es el que se necesita para poder hacer estas reformas constitucionales y que confirmen si esto es factible o no", manifestó.

Enfatizó que la Comisión de Levantamiento de Inmunidad se debe resolver los pedidos judiciales de forma objetiva por lo que es esencial que todas los grupos parlamentarios participen.

El Poder Ejecutivo presentó al Congreso un grupo de propuestas de ley sobre la reforma política. Una de ellas plantea modificar la inmunidad parlamentaria. Bancadas como Frente Amplio también formularon esta iniciativa, sin embargo el documento sigue encarpetado dese hace más de 2 años.