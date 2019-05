La vez que Nava afirmó que Atala solo lo visitaba a Palacio "para comer pollo"

El exsecretario de Alan García durante su segundo gobierno, Luis Nava, cumple prisión preventiva por 36 meses por presuntos delitos de lavado de activos y colusión.

De acuerdo a la tesis fiscal (fortalecidas por las confesiones de Barata, su hijo José Nava y Miguel Atala), Luis Nava negoció de forma ilícita más de 4 millones de dólares de Odebrecht.

Por su lado, Miguel Atala solo obtuvo detención domiciliaria tras dar más información sobre el caso de corrupción más grande en los útimos tiempos en nuestro país.

Miguel Atala narró que fue testaferro de Alan García. Además, dijo que Luis Nava no le manifestó que el dinero que estaban recibiendo de Odebrecht iba a ser ilegal y tampoco le especificó montos.

A la vez, Atala especificó que le entregaron US$ 1.312.000 de la empresa brasileña Odebrecht, por medio de una cuenta de la sociedad offshore Ammarin Investment en la Banca Privada d'Andorra, y que dicho dinero era para el exmandatario.

Los avances de la Fiscalía en esta investigación se lograron gracias a la creación del Equipo Especial Lava Jato; distinto escenario es el que tiene la Comisión Lava Jato del Congreso de la República que presidió Rosa Bartra.

El 6 de diciembre de 2017, la Comisión Lava Jato lo citó y le preguntó si había recibido en Palacio a Miguel Atala. Luis Nava declaró que el exdirectivo de Petroperú sí lo visitaba, pero era para almorzar juntos.



"Sí lo he recibido, no sé cuántas veces [...] Él iba a almorzar conmigo. A veces llevaba un pollo porque yo no salía, pero muy poquísimas veces, ¿no? Yo no voy a negar mi amistad con él. Yo sí he sido amigo de él", dijo Luis Nava para resolver la consulta de Rosa Bartra.

Rosa Bartra no efectuó ninguna repregunta al respecto; poco tiempo después culminó el interrogatorio (que duró más de 3 horas) y la congresista le invitó a dar un mensaje final. Luis Nava le mostró su rechazo a unas declaraciones que ella brindó y negó ser un corrupto.

"Debo decirle con toda sinceridad y con toda simpatía que no me gustó una entrevista porque dijo que solamente citamos a los corruptos. Eso lo ha dicho usted, entonces todo el que viene acá, para usted, es un corrupto; eso tengo que decirle porque no me lo puedo callar porque yo no soy corrupto", le comentó Luis Nava.

"Gracias por leer mis entrevistas", fue la respuesta de Rosa Bartra, quien es muy crticada actualmente por el informe final de su grupo de trabajo.