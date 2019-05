Región aún no entrega Plan de Salud del 2019

Pese a las reiteradas solicitudes, el Gobierno Regional de La Libertad aún no cumple con presentar su plan y/o estrategias elaboradas por su gestión para este año 2019 para la mejora de la atención de salud, según denunció la Defensoría del Pueblo.

La preocupación de la Defensoría del Pueblo nace a raíz de las supervisiones realizadas a los hospitales Belén y Regional Docente de Trujillo, en los que se detectó abandono injustificado del personal de salud, falta de presupuesto para mejora de equipos y contratación de personal, ausencia del personal médico pese a encontrarse de guardia, entre otros aspectos.

Según la Oficina Defensorial, el pasado 6 de febrero se solicitó al gobernador Manuel Llempén Coronel presente su plan o estrategia del presente año para mejorar la calidad del servicio de salud en La Libertad.

Al no encontrar respuesta, el 15 de abril último la Oficina Defensorial reiteró el pedido, el cual a la fecha no se exhibe, por lo que persiste la preocupación de que no se haya diseñado y aprobado una política regional para la mejora de la calidad del servicio para los miles de usuarios que acuden a los nosocomios y establecimientos de salud de La Libertad.

El representante de la Defensoría del Pueblo, José Luis Agüero Lovatón, lamentó que el gobernador no les haya alcanzado todavía ese documento en beneficio de las personas que más sufren en los nosocomios Belén y Regional.

“Eso nos preocupa, pues al parecer no habría el plan o una política regional para superar los problemas detectados y que se siguen detectando estas últimas semanas en los hospitales más importantes de la región”, anotó.

Cerrar brecha

Según la Gerencia Regional de Salud, se necesita S/109 millones para atender la brecha por reposición de equipos médicos básicos en los más de 300 establecimientos de salud pública que funcionan en La Libertad, entre hospitales, centros de salud y postas médicas. Este año el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) solo destinó una partida de S/6 millones 667.241. Las autoridades insistirán en que se asignen más recursos económicos para este sector. El MEF es el que evalúa, prioriza y asigna las partidas presupuestarias.

La clave

El gobernador Manuel Llempén Coronel supervisó los trabajos hechos de urgencia para proteger a 2,092 m2 de techos del , de Huamachuco, pidiendo similar labor en áreas no atendidas de consultorios preventivos y que se terminen antes de noviembre.