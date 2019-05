Los audios de Jorge Barata sobre las coimas al gobierno de Alan García

El exsuperintende de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, declaró ante los fiscales del Equipo Especial Lava Jato del 23 al 26 de abril en Curitiba, Brasil, sobre los sobornos que pagó la constructora.

En el testimonio del segundo día del interrogatorio, Jorge Barata contó sobre su amistad con el expresidente Alan García, las coimas que entregó a los exfuncionarios de su gobierno por el Metro de Lima y su relación con ellos.

El portal IDL-Reporteros difundió los audios de dicha declaración del 24 de abril, en la que el exdirectivo de Odebrecht también habla sobre Alejandro Toledo y Josef Maiman.

La amistad entre Alan García y Jorge Barata

José Domingo Pérez: ¿Cuál es la relación que usted ha sostenido con Alan García Pérez?

Jorge Barata: Yo lo he conocido en 2006, cuando estaba de candidato a la presidencia de la República. Después ya tuvimos ahí algunos encuentros. Después que se ha elegido presidente de la República hemos tenido una serie de reuniones de trabajo, de proyectos, para discutir asuntos relacionados a inversiones y una serie de temas. Le gustaba mucho conocer la política de Brasil, entonces era un tema de conversación permanente con él porque siempre le gustaba saber qué estaba pasando en Brasil y también tuvimos una relación después a medida que nos fuimos conociendo más, tuvimos una relación social. Nos encontrábamos en la Embajada de Brasil, en Palacio o en eventos sociales. Él ha estado en mi casa, como preguntó usted dos veces. La invitación fue porque le gustaba la feijoada, una comida tradicional de Brasil. Lo hemos preparado una vez para que él pudiera disfrutarla. Esa ha sido la relación que he tenido con el.

José Domingo Pérez: ¿Cómo califica esta relación que usted ha sostenido con Alan garcía Pérez?

Jorge Barata: Es un relación bastante cordial, bastante sincera en los aspectos profesionales, en los aspectos... bueno, una buena relación resumidamente.

José Domingo Pérez: Usted nos ha indicado que ha estado 19 años en el Perú. Con algún otros jefe de Gobierno o presidente de la República del Perú, ¿usted ha sostenido una relación cordial, sincera, como la que usted ha tenido con Alan García Pérez?

Jorge Barata: Cada relación es siempre diferente. Cada uno tiene su peculiaridades. La relación con el presidente Toledo también fue una relación bastante cercana, pero era completamente distinta. Con el presidente García ha sido una relación mucho más amical.

José Domingo Pérez: Es decir, usted se consideraba amigo de García Pérez.

Jorge Barata: Yo sí, yo sí.

José Domingo Pérez: ¿Cómo inició esta amistad con Alan García Pérez?

Jorge Barata: Bueno, lo conocí en la época de campaña. Teníamos varias reuniones y en las reuniones teníamos la oportunidad de conversar sobre diversos temas, diversos asuntos. Y este proceso fue evolucionando. Cada vez que lo encontraba, lo conocía más y esto va generando un tipo de cercanía en algunos aspectos, en algunos puntos. Y eso fue generando una amistad.

El Gran Teatro Nacional y el Cristo del Pacífico

José Domingo Pérez: Bien, entonces su concepto era que durante ese período de tiempo que usted daba, entregaba dinero, entregaba dinero precisamente para tener una respuesta favorable del gobierno de Alan García Pérez para la empresa que usted representaba.

Jorge Barata: Exactamente.

José Domingo Pérez: Usted me ha dicho de que conforme iban pasando los años, iba acrecentando esa amistad que usted tenía con Alan García Pérez, y ya estamos a finales del año 2008, inicios del 2009, ¿cómo era ese nivel de relación de amistad entre ustedes?

Jorge Barata: Conversábamos bastante, viajábamos a las inauguraciones de una obra y almorzábamos de vez en cuando, había un grupo también de empresarios que invitaba a una cena donde no invitaba a los ministros y decía: “los invito a ustedes para que vengan acá, sin los ministros, para que me hagan las quejas de cómo está funcionando” y tal, o sea, había un nivel de diálogo y comunicación bastante, bastante satisfactorio… Además durante un periodo largo estuve yo con Fernando Zavala y con Javier Manzanares (presidente de Telefónica) tratando el tema, del Gran Teatro de Lima, que era una obra que el doctor Pérez quería hacer pero no podía hacer porque entendía que si se había un teatro donde habían un montón de casas, sin agua, sin desagüe, sin nada, no era una cosa políticamente incorrecto. Entonces él quería que nosotros como empresarios nos organizácemos para poder hacerlo viable. Entonces empezamos con 3 empresarios y después se tornaron a 30 y tantos de todos los sectores y grupos y se comienza la construcción del Gran Teatro. Esto generaba también más temas, más asuntos y más reuniones. Entonces yo iba a Palacio con alguna frecuencia, una vez por mes o tal vez menos, no sé exactamente con qué frecuencia, pero iba bastante.

José Domingo Pérez: Pero usted como empresario conoce que cada dinero invertido tiene que tener un retorno, una ganancia.

Jorge Barata: Así es.

José Domingo Pérez: ¿Qué esperaba usted donando dinero para la construcción del gran teatro de Lima?

Jorge Barata:El reconocimiento del presidente

José Domingo Pérez: ¿Y el reconocimiento del presidente cómo se materializaba?

Jorge Barata: En buena voluntad, en escuchar nuestros reclamos y corregir los problemas en los que la empresa vivía. Ayudar a que los proyectos y las obras que teníamos funcionaran de forma fluida y adecuada.

José Domingo Pérez: ¿Como que lo llame a usted para hacerle la consulta de cuánto puede costar el Metro de Lima?

Jorge Barata:Eso es una demostración del nivel de confianza que tenía él hacia nosotros y de la importancia que estaba dando al proyecto, porque si un presidente se tomaba el trabajo, agarraba el teléfono y llamaba a una constructora, por más que sea amigo, y hacía preguntas sobre un proyecto, demuestra un nivel de prioridad que estaba dando él al tema.

José Domingo Pérez: ¿Un nivel de compromiso?

Jorge Barata: Si quiere, se puede entender así.

José Domingo Pérez: ¿Un nivel de compromiso nacido producto del dinero?

Jorge Barata: Eso es una afirmación que no puedo hacer así porque no tenga, pero el hecho que yo haya tenido esta relación con Nava, que era un persona que estaba todo el tiempo hablando en su oído y que ese señor estuviese satisfecho; sin duda, por todos lados nos llegaban buenas informaciones y buenas noticias. Y eso sin duda ayudaba a que las cosas caminaran, a que haya un nivel de muy buena voluntad para que se solucionaran los temas.

José Domingo Pérez: ¿Como la entrega del terreno de la videna del IPD, del Ministerio de Educación, para la empresa?

Jorge Barata: La entrega provisional para construir una obra que era prioridad del gobierno, sí.

José Domingo Pérez: ¿Y estas manifestaciones de intercambio de entregas o donaciones se manifestó también en ese monumento denominado el Cristo del Pacífico?

Jorge Barata:Sí, el Cristo del Pacífico fue un momento en que el presidente dijo que quería hacer alguna cosa simbólica en la ciudad de Lima, que Lima necesitaba tener algo que fuera reconocida por esto, y convocó de nuevo a algunos empresarios para poder hacer este proyecto, el mismo modelo del teatro, quería que los empresarios hiciesen la donación y todo eso y naturalmente nos llama, ¿no? Y nos pone para que vayamos estudiando, para que vayamos verificando los temas y todo eso. Nosotros hemos trabajado en todo ese proceso, pero eso fue mucho hacia el final de su gobierno. Y al final los empresarios cuando ven que ya no tiene más, ningún nivel de retorno para alcanzar porque el gobierno ya se está terminando, se van y yo quedé solo con el compromiso, porque ya había incluso encargado la construcción del Cristo a un artista, ya no podía más retroceder, pero ahí se hizo solo el Cristo y no se hizo todo el parque que había sido previsto para el cerro.

José Domingo Pérez: Hemos llegado a un nivel en el que usted identifica una amistad con Alan García Pérez. Dentro de esa amistad, ¿manifestó usted a dicha persona lo que Luis Nava Guivert le estaba solicitando y entregando?

Jorge Barata: No, porque el propio Luis Nava dijo que no quería que yo hablara de tema. Yo no sé si lo hacía para proteger al presidente o porque era un tema de él y que el presidente no sabía, pero por una razón u otra, como las cosas estaban funcionando y los procesos estaban caminando y la relación estaba buena, que era lo que a nosotros nos importaba, recibir el producto que necesitábamos, solucionar los problemas que teníamos y que las cosas pudieran fluir de manera adecuada, yo nunca me preocupé en hacer esta infidencia, de preguntar: “¿usted sabe que Nava me ha pedido dinero?”. Nunca llegué a hablar esto, porque como sabía que los dos eran bastante cercanos, si de hecho Nava no hubiera hablado con él, él iba a creer en Nava y no en mí. Y si Nava hubiera hablado con él, entonces le diría: “Barata no es una persona confiable porque vino hablar conmigo sobre ti”. Entonces en cualquier situación yo me complicaba.

José Domingo Pérez: Además, Alan García, como usted lo ha indicado, tenía conocimiento que usted era una… o la empresa que usted representaba era una empresa que pagaba sobornos.

Jorge Barata: Bueno, sí sabía.

José Domingo Pérez: Entonces una empresa de la importancia como Odebrecht que pagaba sobornos, ¿pagaría una cantidad importante de dinero a un simple secretario de una casa de gobierno?

Jorge Barata: Bueno, no era un simple secretario, era el hombre de confianza del presidente.

José Domingo Pérez: ¿Cómo Maiman lo fue de Alejandro Toledo?

Jorge Barata: Sí.