Cornejo afirma que lo liberaron por ser inocente, pero sigue investigado

El exministro de Transportes y Comunicaciones Enrique Cornejo calificó como "un acto de justicia" su liberación y aseguró que, en la audiencia en la que se evaluó la prisión preventiva en su contra, quedó claro que no cometió ningún acto ilícito.

"Está claro en el desarrollo de esta audiencia que Enrique Cornejo no cometió ningún acto irregular, no recibió ningún dinero, no ha solicitado ningún dinero y por lo tanto, creo que a partir de este momento empezaremos en otra etapa a hablar de esta obra", manifestó.

No obstante, el Poder Judicial no ha exculpado al exministro. Las investigaciones del Ministerio Público continuarán, por lo que el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, del Segundo de la Corte Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, dictó comparecencia con restricciones en su contra.

La Fiscalía le imputa los delitos de colusión, lavado de activos y cohecho pasivo propio por las normas que se emitieron durante su gestión y que permitieron que Odebrecht obtuviera la licitación de los tramos 1 y 2 de la línea 1 del Metro de Lima.

Pese a ello, Enrique Cornejo dijo estar "orgulloso" de la mencionada obra y dijo esperar que se sigan construyendo las próximas líneas en los siguientes años.

"La obra del tren eléctrico es la mejor que se ha hecho en lima en los últimos años. Estoy muy orgulloso de esa obra que hoy día permite que cerca de 1 millón de personas puedan ir todos los días a sus casas, estudios", aseguró.

Por otro lado, consideró que fue "una experiencia dura" permanecer 17 días detenido, "pero al mismo tiempo fortalecedora". "Siempre seguro de mi inocencia y siempre seguro de que como funcionario público solo he querido servir a mi país y a mi ciudad", agregó.