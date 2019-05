Pedro Chávarry sobre porqué retiró a Pérez y Vela: "Colmaron mi paciencia"

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República convocó a Pedro Chávarry este martes 30 para revisar las imputaciones en su contra por presunto delito de organización criminal, cohecho activo específico, peculado, abuso de autoridad, encubrimiento real, entre otros.

En una audiencia que duró más de 6 horas, Pedro Chávarry respondió distintas consultas de la mesa de trabajo. Una de las respuestas más llamativas fue respecto a su decisión de retirar a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del caso Odebrecht.

De acuerdo al exfiscal de la Nación, tomó dicha alternativa "sin consultar a nadie". A la vez, dijo que ellos "ya habían colmado su paciencia"

“La decisión la tomé. Fue una decisión muy bien pensada por mí, porque era el único que podía tomar esa decisión […] Tomé la decisión sin consultar a nadie, creo en la independencia y la autonomía y tuve esa decisión porque los elementos en contra de los dos fiscales a los cuales di por concluido su trabajo ya habían colmado mi paciencia”, declaró Chávarry.

Asimismo, indicó que los fiscales habían decidido enfrentarlo y llegaron a faltarle el respeto. Agregó que antes las cosas no eran así en el sistema fiscal.

"El enfrentamiento que había conmigo, incluso algunos colegas me decían: '¿Por qué no los sacas a patadas?' Yo les decía que se debe pensar bien y ellos me decían '¿Cómo te dejas faltar al respeto'", manifestó.

"Yo he sido formado en la Corte Suprema antes de que se creara el Ministerio Público. Daba gustar aprender de los señores mayores y ver cómo se conducían, y la forma como se guardaba el respeto en ese tiempo [...] Lo cual hoy en día no se ve", agregó.

Tras su salida del Congreso, Pedro Chávarry negó declaraciones a la prensa.