Barata recomendó a hijo de Enrique Cornejo a una empresa de Odebrecht

En el interrogatorio a Jorge Barata, el exsuperintendente de Odebrecht declaró que había recomendado al hijo de Enrique Cornejo, Javier Cornejo Cisneros, para la empresa Santo Toribio, en el que la constructora brasileña es accionista.

Según la transcripción fiscal publicada por El Comercio, Barata señala que Enrique Cornejo, entonces funcionario del Estado en el segundo gobierno de Alan García, le presentó a su hijo.

“¿Puede hacer una referencia al respecto?”, preguntó José Domingo Pérez en relación a la contratación de Javier Cornejo en la empresa Santo Toribio.

“El tipo es fabuloso, muy inteligente, muy preparado, en la época que él estaba haciendo estudio de biología sustentable, en unos temas así, la empresa Santo Antonio, que era una que hemos hecho en el norte de Brasil, estaba ganando todos los premios justamente por tener un trabajo de sostenibilidad bastante bueno. Entonces, yo le indiqué a él, hizo las entrevistas y fue contratado para trabajar ahí”, respondió Jorge Barata.

El fiscal Domingo Pérez le pregunta posteriormente el cargo que tenía Enrique Cornejo cuando le presenta a su hijo.

“Era ministro, no sé si ya era ministro de Transportes (y Comunicaciones), si era ministro de, hay varios ministros, ministro de Vivienda, bueno no sé realmente en que momento fue, pero ya era funcionario del Estado”, expresó el exejecutivo de Odebrecht.

El magistrado del Equipo Especial Lava Jato le consulta si él contactaba con el Estado, en el que Enrique Cornejo era ministro de Transporte y Comunicaciones.

“Pero doctor, si me permite, tenemos ahí montón de hijos de ministros, hijos de diputados, pero son opcional, pero son profesionales, ósea no condenemos a los hijos por esta posición, si los hijos están haciendo su trabajo, están trabajando, si hay alguna cosa equivocada ahí, es que yo le abrí las puertas para presentarlo, pero si no fuera bueno no estaba contratado, eso te garantizo”, declaró Jorge Barata.

Barata indicó que igual contrataría a Javier Cornejo si no fuera hijo de un ministro, aunque reconoció que, en este caso, no lo hubiera conocido. “Iría a través de sistemas normales, como hay mucha gente que pues es hijo de gente importante allá y no sé (quiénes) están trabajando en Odebrecht, como me contó el otro día, que había una chica trabajando ahí y que era hija de contralor y yo no sabía”, señala.

Jorge Barata también indicó que realizaba coordinaciones con Enrique Cornejo desde la “parte política” por la obra del Metro de Lima, mientras que la “parte técnica” era tratada con el viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba.