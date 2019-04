César Vásquez aseguró que APP apoyará el desafuero de Edwin Donayre

El vocero de Alianza para el Progreso (APP), César Vásquez, manifestó que respetarán la decisión de la Corte Suprema, respecto a la ratificación de la prisión efectiva de 5 años contra Edwin Donayre. En ese sentido, anunció que apoyarán el levantamiento de inmunidad parlamentaria.

"Es una decisión que hay que respetar y que se tiene que cumplir. No hay nada que podamos hacer en el Congreso. Obviamente Alianza para el Progreso esperaba la segunda instancia y hoy conocida la sentencia, mañana en la comisión vamos a apoyar el levantamiento y el jueves seguramente ratificaremos esta decisión", dijo César Vásquez en entrevista con canal N.

"Yo lo he llamado (a Edwin Donayre) por teléfono porque, muy al margen de que la sentencia sea dura y ponga en cuestionamiento su persona, es un ser humano, es un colega de bancada y llamaba para saber cómo está, porque tiene problemas de salud y la crisis que puede tener después de esas noticias. No me ha contestado, ni él ni su asistente", agregó Vásquez.

La presidenta de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, Luciana León, convocó a sesión para debatir y votar el predictamen que recomienda desaforar a Edwin Donayre. La citación es para las 4 de la tarde.

De acuerdo al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, si se aprueba desaforar a Edwin Donyare este martes, el caso será visto en el Pleno del próximo jueves. Hasta el momento ninguna bancada ha manifestado su intención de ir contra la decisión de la Corte Suprema.