Salaverry tilda de “come sueldo” a Jorge Castro tras denuncia de cobros indebidos [VIDEO]

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, criticó a su colega Jorge Castro luego que sea acusado de recortar el sueldo de una extrabajadora y de exigirle un porcentaje de su remuneración llamado 'diezmo'.

Salaverry enfatizó que ellos como estos "Traen al suelo todo el esfuerzo que venimos haciendo" para mejorar la imagen del Congreso de la República, que en la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos para La República, llegó a una desaprobación del 84%.

"Respecto a congresistas sinvergüenzas que les recortan el sueldo a sus trabajadores. No podemos retroceder, no podemos llegar nuevamente a los años de los 'come pollos' o los come 'lavapies', ¿qué, ahora tenemos los 'come sueldo'?", declaró Salaverry a la prensa.

El congresista manifestó que de comprobarse la responsabilidad de Castro en el caso, el Pleno del Parlamento debe tomar medidas estrictas e incluso llegar al desafuero.

"De comprobarse estos hechos, sí (merece el desafuero)", mencionó Salaverry e instó a sus colegas a dejar de "demoler la imagen del Congreso".

"Es una vergüenza. Tenemos que cortar esto de raíz y y espero que no solamente la bancada de Concertación Parlamentaria, sino que la Comisión de Ética y el Pleno del Congreso tome medidas drásticas contra este y todos los que estén inmersos en este tipo de temas", enfatizó.

Salaverry hizo referencia también a la dilatación del caso del extitular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, quien tiene denuncias constitucionales en su contra desde el año pasado pero aún no se avanza con el caso.

"Todas aquellas denuncias en donde se hayan incurrido en delitos tiene que tener sanciones drásticas. No podemos seguir pasando por agua tibia ni a congresistas ni a funcionarios que han cometido también delitos en otras instituciones y acá se les blinda con ausencia cómplices en el momento que sesionan las comisiones", manifestó.

El presidente del Legislativo exhortó todas las personas que han sufrido alguna violación de sus derechos por parte de un congresista que los denuncien ante la Procuraduría del Parlamento.