Un 83% considera que García se suicidó por avance de investigación

La gran mayoría de peruanos piensa que el expresidente Alan García decidió quitarse la vida por el avance normal de la investigación de su caso y no por excesos de la Fiscalía, según muestra la última encuesta nacional urbano-rural del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

El estudio, que recogió datos del 18 al 24 de abril último, nos aproxima a las diversas opiniones en el país, con márgenes de error de 2,8 puntos (superiores e inferiores), en cada resultado.

Alrededor del 83 % de la población opina que la fatal decisión de García se dio por el avance regular de la pesquisa de los fiscales. Solo un 12 %, aproximadamente, la atribuye a una inadecuada presión de la Fiscalía.

Algunos efectos se prevén con mayoritario optimismo: alrededor del 60 % cree que el duro suceso hará que se profundice la lucha contra la corrupción, ante un 29 %, grosso modo, que cree la paralizará.

Ante el suicidio de García predominan sentimientos contrarios en un 41 % de peruanos (decepción, vergüenza, enfado, rechazo, sentirlo cobarde). En cerca del 17 % prevalece la indiferencia y similar cantidad (17 %) sentiría principalmente pena.

El psicólogo Agustín Espinosa, profesor e investigador de la Universidad Católica (PUCP), considera “saludable que la mayoría piense que hubo una forma de huir a un proceso de justicia y no un acoso de la Fiscalía”.

“Es un reconocimiento de que la Fiscalía y el Poder Judicial están haciendo un trabajo de purga contra la corrupción que no solo tenía en investigación a García”, dice Espinosa, coordinador del Grupo de Psicología Política y Social de la PUCP.

“La perspectiva optimista de que la lucha anticorrupción siga muestra que la impunidad se hace insostenible. Lo importante es que haya disposición de respaldar estos procesos de búsqueda de justicia”, añade.

El psicoanalista Jorge Bruce destaca que “la mayoría no se dejó confundir por esta decisión trágica”. “Es clara la percepción de las motivaciones del acto, así como sus consecuencias. El único responsable de lo sucedido es quien apretó el gatillo y esto no debe entorpecer la lucha anticorrupción”, apunta.

“Hay algo saludable en este enfoque de la mayoría de encuestados: el suicidio no es, en este caso, una solución, ni clausura el proceso que va mucho más allá de la decisión de una sola persona”, sostiene Bruce.

Investigación no cesa

La socióloga Patricia Zárate, investigadora del IEP, considera que el rechazo que generaba García influiría en los sentimientos relacionados a su deceso. A esto se suman anteriores acciones para evadir la justicia.

“Solía decir el que no la debe no la teme, pero sus acciones daban a entender lo contrario, como su intento de asilo. Pese a intentos de presentarlo como mártir, la ciudadanía no parece convencida”, alega.

Destaca la expectativa a favor de que sigan avanzando los casos contra la gran corrupción.

“Un 60 % muestra mayor confianza en que los delitos cometidos por políticos de alto rango y empresarios no seguirán quedando impunes sino que se espera que las investigaciones avancen y que los culpables sean castigados”, destaca. ❖