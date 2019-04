Fernando Olivera no descarta postular el 2021

Sigue siendo una opción para él. El exparlamentario y ministro Fernando Olivera señaló en una reciente entrevista que si se dan las condiciones para postular a la presidencia lo haría nuevamente.

"Creo que hay mucho por hacer. Hay que organizarse. Yo ya el 2016 he postulado a la presidencia de la República porque estoy preparado para gobernar. Si me lo piden (postular), asumiré la responsabilidad que me corresponde", señaló para Radio Nacional.

Fernando Olivera añadió que la justicia y la verdad deben estar por delante a la hora de gobernar. "Es un sentido del deber, no se trata de ser candidato o de llegar a Palacio. Ya vemos hoy más que nunca que a Palacio llega cualquiera. Se trata de gobernar con la verdad, con justicia", apuntó.

El excandidato participó de los comicios presidenciales del 2001 y el 2016. En la primera elección quedó en la cuarto posición y en la segunda elección quedó séptimo.

Por otro lado, también se refirió otra vez al suicidio del exmandatario Alan García; Olivera calificó dicha acción como cobardía, pero que no amerita de ninguna forma alegrarse.

"Es un cobarde suicidio. No me alegra para nada la muerte de Alan García. Ratifico lo que dije de que el día que detengan a García sería fiesta nacional. Lo que queríamos en justicia es que un debido proceso los grandes delincuentes reciban la sanción que merecen", enfatizó.

"La verdad no se entierra, no se incinera porque al final todo termina siendo una maniobra para ocultar esa verdad, por eso hay que continuar en el trabajo para que no triunfe la impunidad", adicionó.

Finalmente, al ser consultado sobre qué cree que sucederá a mediano y largo plazo con el partido aprista, Fernando Olivera sentenció que no le preocupa el tema.

"Con sinceridad y transparencia, no me preocupa lo que sea el destino del Apra ni de estas organizaciones políticas que han devenido en organizaciones criminales. Me preocupa el Perú, lo que hay que refundar es el Perú", manifestó.