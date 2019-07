Toledo recibió sobornos de Camargo Correa

Importante revelación. En su declaración en Curitiba, el exsuperintendente de Odebrecht Jorge Barata reveló que el expresidente Toledo también recibió coimas por el contrato del Tramo 4 de la carretera Interoceánica Sur.

Esta obra fue adjudicada a la concesionaria Intersur integrada por las constructoras brasileñas Camargo Correa, Queiroz Galvao y Andrade Gutierrez.

Un pago realizado por Camargo Correa a una cuenta de Josef Maiman fue descubierto en Brasil en el marco de la operación 'Castillo de Arena', un caso que se archivó por fallas técnicas en Brasil. Por ese motivo, la constructora brasileña se oponía a que la Fiscalía peruana usara los documentos incautados en Brasil para investigar dichos pagos.

La declaración de Barata le da un nuevo impulso al caso peruano, que ya no partiría del proceso 'Castillo de Arena'. El exsuperintendente de Odebrecht recordó que en las negociaciones iniciales con Dan On y Josef Maimán para los pagos al expresidente Alejandro Toledo, se incluía el tramo 4 a favor de Odebrecht.

Sin embargo, explicó Barata, tiempo después, Toledo le informó que no podían ganar los tres tramos de la Interoceánica sacados a licitación pues Intersur estaba interesado en el Tramo 4.

Las cuentas de Maiman

El exfuncionario de Odebrecht anotó que posteriormente, en varias ocasiones, Dan y el propio Toledo se quejaron de falta de pago y le pidieron interceder con sus colegas de Intersur para que cumpla con el acuerdo ilícito. Barata señaló que desconocía a cuánto llegó el pago de soborno por esa obra.

El exsuperintendente de Odebrecht reconoció que en una oportunidad trasmitió la queja de Toledo y Dan On a Marcos de Moura Wanderley, de Camargo Correa. Nunca más supo del asunto.

Según información recabada previamente por la Fiscalía, Alejandro Tolefo habría negociado con el representante del consorcio Intersur y la constructora Camargo Correa, Marcos de Moura Wanderley, el pago del 3,5% del presupuesto referencial del tramo 4 de la Interoceánica Sur, fijado en 180.373.653,00 dólares.

Eso suponía un pago de 6.313.075,00 dólares. Toledo recibiría 5.411.207,00 de dólares, que corresponde al 3% del costo del referido tramo. El 0,5% restante lo recibiría Josef Maiman. Los sobornos se habrían pagado en las cuentas de las offshore Trailbridge y la Warbury manejadas por Maiman, como sucedió con los pagos ilícitos de Odebrecht.

Barata menciona a Del Castillo y Velásquez Quesquén

- El exsuperintendente de Odebrecht Jorge Barata mencionó a los congresistas apristas Jorge del Castillo y Javier Velásquez, al declarar ante el Equipo Especial del caso Lava Jato y el fiscal anticorrupción Elmer Chirre.

- A Del Castillo lo mencionó al confirmar los pagos al exjefe de Ositran Juan Carlos Zevallos, por 750 mil dólares, a fin de agilizar la entrega de los Certificados de Avance de Obra, que permitía el adelanto de pagos del Estado por la construcción de la Interoceánica. 500 mil se pagaron en efectivo y 250 mil en un banco de Andorra.

- Barata indicó que una persona lo llamó de la Presidencia del Consejo de Ministros, probablemente el premier Jorge del Castillo o su hijo, para avisarle del nombramiento de Zevallos en Ositran. Barata se había quejado por la demorada en la aprobación de los Certificados de Avance de Obra. Con Zevallos en Ositran la situación mejoró para Odebrecht, recordó.

- Más tarde, al declarar sobre los pagos ilícitos al exgobernador regional César Álvarez y los vínculos de Odebrecht con el exgerente regional Dirse Valverde, señaló que era probable que a este personaje se le hubieran hecho contratos para proyectos, al igual que se hizo con el hijo del congresista Javier Velásquez Quesquén

Del Castillo responde

“Yo jamás en mi vida he hablado personal o telefónicamente con el señor Jorge Barata, nunca he tratado nada con él, ni siquiera hemos tenido la ocasión de saludarnos ocasionalmente, así es que no hay ninguna posibilidad de que sea yo la persona que le ha comunicado el nombramiento de algún funcionario. Yo no conocía a Zevallos cuando fue nombrado, porque fue nombrado a raíz de un concurso público e independiente. No era mi amigo, ni siquiera lo conocía”, respondió el congresista Del Castillo