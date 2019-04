Alejandro Toledo se pronuncia tras declaraciones de Jorge Barata

Tras las recientes declaraciones de Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú, con las que afirmó que entregaron a Alejandro Toledo 31 millones de dólares como sobornos por la carretera Interocéanica, el prófugo expresidente acusó al empresario brasileño de mentir.

A través de su cuenta de Facebook, el expresidente escribió que Barata miente al mencionar los presuntos pagos ahora, y no hace en los interrogatorios de hace dos años.

"Cuando se le preguntó ¿por qué no habló de esto hace 2 años? Respondió que no se acordaba ¿Qué conveniente, no?", reza la manifestación del líder de Perú Posible.

Tras ello, Toledo arremetió contra Josef Maiman, a quien también acusó de mentir por declarar que el dinero que gastó con su familia provenía de la empresa brasileña Odebrecht.

"Está probado que Maiman mintió a los fiscales cuando les fijo que los 15 millones que gastó con su familia era dinero ilícito de negocios con Odebrecht", prosiguió el exmandatario.