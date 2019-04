Gamarra pagó más de S/10 millones por enrocado en Malecón Grau de Chimbote

El exgobernador regional de Áncash, Luis Gamarra Alor, pagó más de 10 millones de soles por una obra de enrocado en el Malecón Grau de Chimbote que lleva más de cinco meses paralizada debido a que empezó su ejecución sin contar con la autorización de la Capitanía de Puerto.

La obra fue inspeccionada por el auditor de la Contraloría General de la República, Nicolás Antequera, a solicitud del congresista Carlos Domínguez Herrera, quien cuestionó que se haya pagado al Consorcio Miramar el 63 por ciento de la obra, cuando apenas tiene un avance del 20%.

“Aquí huele a corrupción. No queremos que el dinero del Estado sea despilfarrado. Han empezado las cosas al revés. Han hecho un expediente técnico y empezado a ejecutar la obra sin consultar a la Marina de Guerra. Yo creo que el exgobernador Luis Gamarra ha querido darle la celeridad del caso para beneficios personales porque me sorprende que haya pagado el 63% de la obra y no hay un avance significativo”, mencionó.

Nicolás Antequera dijo que elaborará un informe sobre la obra de enrocado y pidió a la Fiscalía que intervenga de oficio esta construcción en Chimbote.

“La Fiscalía debe actuar de oficio, necesitamos la presencia del Estado. Me sorprende, viendo la información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que Luis

Gamarra en su gestión haya desembolsado al consorcio Miramar más del 63%, y no vemos un avance ni del 20%”, declaró el auditor de la Contraloría.

Cabe indicar que esta obra, valorizada en 17.8 millones de soles, fue paralizada debido a que los funcionarios de la región no habían cumplido con solicitar la autorización ante la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) de la Marina de Guerra del Perú.

OCI Chinecas

De otro lado, la Contraloría General de la República acreditó al nuevo jefe del Órgano de Control Institucional (OCI) del Proyecto Especial Chinecas, que se encargará de ejecutar el control gubernamental en dicha entidad, con la finalidad de promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes del Estado.