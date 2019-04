Jaime Bayly cuenta anécdota con Alan García: "La nuestra fue una pelea épica"

Tras el suicidio de Alan García, el escritor Jaime Bayly reveló algunas de las anécdotas y altercados que tuvo con el líder aprista. Asimismo, contó que fue advertido de que el expresidente tenía problemas de salud mental.

Jaime Bayly recordó que conoció a Alan García cuando este era candidato presidencial en 1984. En ese entonces, el líder aprista Andrés Townsend le dijo que “Alan está loco. Sufre de trastornos mentales. Tenemos que impedir que llegue al poder. Sería una catástrofe para el Perú”.

“Tienes que preguntarle si le han hecho la cura del sueño. El Perú tiene que saber que es un loco peligroso”, le dijo Townsend a Bayly, quien se desempeñaba como periodista.

Con ese dato, Bayly se propuso hacerle la pregunta a Alan García, pese a que sabía se metería en problemas. Así lo hizo. “¿Alguna vez ha estado internado en una clínica de salud mental? ¿Le han hecho la cura del sueño?”, preguntó Bayly en la última entrevista de campaña que dio el ahora fallecido expresidente.

La respuesta de Alan García fue para Jaime Bayly devastadora: “Su pregunta es un golpe bajo que no voy a responder”.

En 1986, fue a Nueva York por pedido de su medio de comunicación. Su misión era entrevistar a Alan García, pero antes debía pedirle disculpas por esa incómoda pregunta. Sin embargo, cuando lo buscó lo hicieron esperar por más de dos horas y el expresidente lo “miró con desdén”.

“Cuando finalmente entró Alan caminando con paso imperial, mirando desde el olimpo de sus dos metros de altura, quise acercarme a él, pero dio instrucciones a sus custodios de que lo impidiesen. Me miró con desdén. Luego entró en el ascensor, me dirigió una última mirada envanecida y las puertas se cerraron”.

Cuenta Jaime Bayly que conversando sobre lo ocurrido con una amiga periodista, esta le reveló: “Alan me ha dicho que él es Mozart y tú eres su Salieri”.

“Una vez más, me había derrotado. Su inteligencia y su astucia me sobrepasaban largamente”, escribe Bayly en su columna para el portal Infobae.

“El tiempo puso las cosas en su lugar. Su paso por el poder, a tan precoz edad, puso en evidencia que no era una persona del todo estable. Yo tampoco lo era. No sabía entonces que era bipolar, quizás como el propio Alan. Es decir que la nuestra fue una pelea épica de dos locos que no sabíamos que estábamos locos”.

Jaime Bayly recuerda que, en 2001, cuando Alan García estaba nuevamente como candidato presidencial, fue a visitarlo. “Me recibió en privado. Nos dimos un apretón de manos, nos confundimos en un abrazo, nos perdonamos, olvidamos los agravios del pasado, enterramos los rencores”, señala.

El polémico escritor contó que pudo volver a entrevistar a Alan García en su recordado programa “El francotirador”. En ese momento, el expresidente negó tener problemas mentales.

Finalmente, Jaime Bayly recordó que la última vez que vio a Alan García fue en 2010 cuando invitó al aprista a cenar en su casa de San Isidro.

“Luego nos distanciamos: conté en una columna que me había espoleado a ser candidato, diciéndome que la plata llegaría sola. No debí hacerlo. Fue una infidencia. Era una cena íntima y lo que allí se habló debió preservarse en secreto. Pero no soy bueno para guardar secretos: mi familia lo sabe bien”, concluye el escritor.