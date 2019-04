Gobierno Peruano condenó atentados terroristas en Sri Lanka

El Gobierno del Perú manifestó su condena los atentados terroristas perpetrados en Sri Lanka, que ha dejado al menos 207 muertos y 450 heridos durante a celabración de la Semana Santa.

La Cancillería peruana, a través de su cuenta de Twitter, expresó sus condolencias y solidaridad al pueblo por las numerosas víctimas. Agregaron que hasta el momento no se ha reportado peruanos afectados ante la reciente tragedia.

Una cadena de explosiones simultáneas se iniciaron en la mañana del Domingo de Resurrección en Sri Lanka. El atentado se realizó en cuatro hoteles, un complejo residencial y tres iglesias, donde creyentes celebraban Semana Santa.

En la tarde, ocurrieron dos explosiones más: a 100 metros del zoológico de Dehiwala, dejando al menos dos muertos; y en un complejo residencial en Dematagoda, provocando la muerte de tres policías y el autor sería un kamikaze.

El primer ministro del país asiático, Ranil Wickremesinghe, ha informado de la detención de ocho personas y ha dicho que los autores de parte de las explosiones eran suicidas y pertenecían a un mismo grupo terrorista, sin especificar su identidad.

El gobierno declaró toque de queda indefinido y estado de emergencia. Las redes sociales se encuentran bloqueadas para contrarrestar la información falsa.

Explosions have been reported at two churches in Sri Lanka as Christians celebrate Easter #SriLanka pic.twitter.com/Ka0IQrz9J5