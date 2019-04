“Desde hace muchos años no se formaron nuevos cuadros”

La muerte de Alan García, ¿marca un antes y un después en el Partido Aprista?

El Partido Aprista ha venido funcionando, pero no de la manera que queríamos. Hay dirigentes que están ocupando cargos; sin embargo, no hay activismo político.

El futuro del Apra es incierto entonces.

Parece que la muerte de Alan García está motivando la unidad partidaria, a que nuevamente los apristas retomemos el camino del activismo político que siempre hemos tenido.

Pero hay voces que reclaman renovación y no desde hoy sino desde hace mucho tiempo.

Una renovación que debe entenderse como el recambio de compañeros dirigentes. Algunos entienden la renovación solo como la llegada de jóvenes a los altos cargos dirigenciales. Lamentablemente desde hace muchos años no hemos venido formando nuevos cuadros en el partido. Así que la renovación consiste en que lleguen a los cargos dirigenciales gente con experiencia, con ganas de trabajar, pero sin dejar de lado a la experiencia. El Apra es un partido político, no un club social o deportivo. La política necesita mucho activismo.

¿Cuál sería el destino de la dirigencia actual y de congresistas como Mauricio Mulder y Jorge del Castillo, que tienen muchos años en el Legislativo?

Yo pienso que en el próximo Congreso del partido se optará por la elección de nuevos dirigentes. La experiencia y la juventud tienen que ir juntos. Yo me atrevería a decir que las secretarías generales, por ejemplo, deben ser asumidas por gente de mayor experiencia; pero en las subsecretarías deben estar los jóvenes para que en el futuro haya un recambio.

Desde el año 2006 el Apra ha venido sufriendo derrotas consecutivas en comicios ediles, regionales y generales. En las elecciones del 2018 perdió los pocos bastiones que tenía en Trujillo, como El Porvenir y Florencia de Mora, aunque recuperó otros en el valle Chicama. Y en la sierra cayó más. Eso obligaría al partido a replantear la elección de sus candidatos, ya que muchos perdieron el respaldo del partido y de la militancia, ¿no cree?

Ese fue el error de muchos compañeros que llegaron a servirse y no a servir el partido. Han habido candidatos eternos, que han postulado 3 a 4 veces y ahí tenemos las consecuencias. Es cierto, el sólido norte (denominación que tenía el Apra en regiones como La Libertad, Lambayeque y Piura) ya no existe. Desde el 2006 estamos de derrota en derrota. Lo que pasa es que la gente se ha desencantado, pues no se le ha dado oportunidad a nuevos valores.

Entonces tiene que haber también un cambio dentro del partido, ¿no?

Claro. Mire usted en España, por ejemplo, en el Partido de los Obreros, candidato que pierde una elección ya no insiste, da un paso al costado y queda como un asesor o consejero político, aportando con su experiencia. Aquí no es así, pierden y quieren seguir postulando todo el tiempo. El Apra ya no es el partido del pueblo y al igual que otras agrupaciones políticas solamente se alista para participar en elecciones y ya no hace vida política y partidaria, y no se pronuncia sobre los problemas del país. ¿Usted en Trujillo ha visto algún pronunciamiento dirigencial sobre los problemas de la ciudad y el país?

Quieren volver

¿Cuál es su situación actual en el partido?

Yo renuncié al cargo de secretario de Organización. Me habían elegido por dos años de acuerdo a un estatuto y ya me estaba pasando un año más. Yo siempre he sostenido que hay que respetar el estatuto del partido y por eso dije ¡hasta aquí nada más! Tuve que renunciar para que vengan otros compañeros.

Pero a usted lo sancionaron.

Por renunciar a la secretaría de Organización, la secretaría de Disciplina (de La Libertad) sacó una resolución por la cual me prohíbe ocupar un cargo dirigencial durante seis meses. Pedí una reconsideración a Lima e inmediatamente anularon la sanción.

Entonces usted sigue siendo un militante activo.

Lógicamente. Lo que planteo es que se anule toda la inscripción y haya una nueva reinscripción, de tal manera que todos los apristas que queremos continuar en el partido nos reinscribamos. Hay muchos compañeros que quieren volver.