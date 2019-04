Obra de gestión Acuña colapsó en 3 meses y causó perjuicio de S/1’641,544

La ejecución de obras en la gestión del ex gobernador regional de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, está en la mira de la Contraloría General de la República. Se trata de la pavimentación en el distrito de Santa Rosa por 3 millones 333 mil soles.

El ente de control informó que dicha obra colapsó en menos de tres meses, cuando su período de vida útil es de 20 años, lo que ocasionó un perjuicio económico de un millón 641 mil 544 soles.

Fue a través de una auditoría de cumplimiento que se advirtió de la irregular construcción de pistas y veredas, cuyo expediente se aprobó con la Resolución Directoral n.º 031-2015 con fecha 16 de setiembre de 2015 y con un presupuesto de 3 millones 900 mil soles, bajo el sistema de contratación a suma alzada.

Sin embargo, recién el 7 de junio de 2016 se firmó el contrato con el consorcio Q&G por tres millones 333 mil soles con un plazo de ejecución de 90 días.

La Contraloría enfatizó que revisó la documentación entre el 2 de enero de 2015 al 30 de abril de 2018. De esta manera precisó que los funcionarios del gobierno regional aprobaron un expediente sobrevalorado por presentar mayores metrados respecto a la obra concluida, lo que ocasionó un perjuicio de 134 mil 889 soles.

Cabe indicar que la Contraloría comprendió en este caso a la ex directora de Estudios Asistencia Técnica, Mirtha Velezmoro y al consultor Pedro Castro. Mientras por el caso del colapso del pavimento en menos de tres meses y por el expediente y proceso constructivo que no se ajustan a la norma con un perjuicio mayor a un millón 600 mil soles, la Contraloría consideró al ex gerente de Infraestructura, Fidel Ortiz Zapata y a Randy Vegas Díaz.

Aunque no fue lo único que dispuso el ente de control, pues ordenó al gobernador regional Anselmo Lozano que el hecho se comunique a la Procuraduría para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores señalados en las observaciones.