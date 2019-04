Mulder: “No se dieron las condiciones para que ingrese Humala al velorio” [VIDEO]

Ollanta Humala Tasso llegó a la Casa del Pueblo del Apra, donde se velan los restos del expresidente Alan García, quien en la víspera se suicidó. Sin embargo, el líder del Partido Nacionalista tuvo que retirarse.

Tras ello, el congresista del Apra, Mauricio Mulder, aclaró que no se le prohibió la entrada pero que “lamentablemente no se dieron las condiciones” para su ingreso, pese a haberse coordinado antes.

“El señor Humala vino habiéndose coordinado pero lamentablemente no se dieron las condiciones”, expresó. “Le pido que no ponga como titular que no se le ha dejado entrar. Ha sido bienvenido y le hemos agradecido por su presencia. Creo que el gesto democrático de venir a rendir honores al presidente García es un gesto que nosotros valoramos”, añadió.

En ese sentido, Mulder sostuvo que debido a la pugnacidad que había entre los simpatizantes apristas, Ollanta Humala decidió no ingresar a la Casa del Pueblo para evitar “problemas”.

“Somos un partido político, había -en la enorme cantidad de gente que hay acá- oposición, osea que había pugnacidad política, que es natural. El presidente Humala dándose cuenta, nos dijo ‘bueno, yo no quiero ocasionar ningún problema, sin son así las circunstancias, yo me puedo retirar’. Nosotros le dijimos que mejor porque hay tanta gente difícil de controlar que e dijimos que sí, que mejor se retirara”, dijo en declaraciones para RPP Noticias.

Cabe anotar que Mauricio Mulder recibió a Ollanta Humala de manera amable y dándole la mano. Incluso, se les vio conversar.

De otro lado, el legislador señaló que la ofrenda floral que envió Kenji Fujimori, líder de la bancada Cambio 21, no fue recibida por un error, por lo que ofreció las disculpas del caso.

“Fue un error. Yo pregunté: ¿llegó una ofrenda floral que decía C21?. Pregunté y me dijeron ‘compañero, pensé que era de una marca comercial’. Pocos saben qué es C21. Por eso dijeron que se quede en la puerta. Después, cuando supieron que se trataba de Cambio 21 fueron a buscar las flores pero ya no estaban. Si se ha interpretado esto políticamente, también ofrezco las disculpas”, recalcó Mauricio Mulder.