Alan García intentó suicidarse con un disparo en la cabeza

Tras ordenarse su orden de detención, el expresidente Alan García tomó un arma de fuego y atentó contra su vida con un disparo en la cabeza. De inmediato, agentes de la Policía lo auxiliaron y trasladaron al Hospital Casimiro Ulloa.

Según el reporte médico al que accedió La República, el líder aprista Alan García entró en emergencia por una "herida por paf (proyectil de arma de fuego) en cabeza".

En la víspera, el abogado de Alan García, Erasmo Reyna, utilizó un recurso ante el Poder Judicial para que el fiscal José Domingo Pérez entregue información de las investigaciones que se le sigue al expresidente.

Además, Alan García brindó entrevistas a los medios de comunicación, en los que alegó que el impedimento de salida del país que cumplía era como una prisión.

"Si estoy impedido de salir del país ya es una forma de prisión. Ya no puedo ir a ninguna conferencia no puede asistir a ninguna reunión (...) estoy de alguna manera, atado. Tampoco me ofende", expresó Alan García.

Sobre la información que reveló IDL-Reporteros, de que la empresa brasileña Odebrecht confesó haberle transfirió dinero a 'Chalán', seudónimo adjudicado al exsecretario personal Luis Nava, Alan García se desligó de responsabilidad al señalar que no tiene que responder por los actos de los funcionarios de su gobierno.

"He visto lo que se ha presentado, pero espero que eso sea debidamente documento, comprobado y ratificado por las personas que tienen que hacerlo", señaló el expresidente Alan García.