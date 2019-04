RMP: "Hay que llamar la atención a los fiscales de los errores que están cometiendo”

Rosa María Palacios se refirió al dictamen del Poder Judicial, el cual mantiene la detención preliminar de 10 días de Pedro Pablo Kuczynski, no obstante, este martes se discutirá la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía.

“La Sala Superior decidió tramitar la apelación y darle la razón a la Fiscalía en el caso de PPK”, comentó.

RMP expuso que no se ha realizado el trabajo básico para demostrar que los hechos están ligados a los delitos de lavado de activos y organización criminal, pues es imposible de hacer en esta etapa.

“Al señor Kuczynski y su empresa le pagó Odebrecht en su contabilidad regular ¿dónde está el lavado? Puede haber tráfico de influencias, negociación incompatible, pero son delitos que ya han prescrito”, sustentó.

Asimismo, explicó que se debió sustentar la detención preliminar con el peligro de fuga o obstaculización de la justicia, lo cual no se dio. Además, añadió que nunca se interrogó a la contadora Denis Hernández, lo cual fue calificado por RMP como un ‘error garrafal’.

“ Ayer reconoció (José Domingo Pérez) que nunca han entrevistado a la contadora entonces, cómo puede saber que PPK ha influido en la contadora si nunca la han interrogado”, cuestionó.

La letrada resaltó que el fiscal José Domingo Pérez está buscando colaboradores eficaces como se logró en el caso de Keiko Fujimori. De igual modo, la conductora de RTV, pronosticó que se otorgue los 36 meses de prisión preventiva a PPK, pues existen antecedentes como el de la lideresa de Fuerza Popular.

“El fiscal no ha acusado a nadie en el proceso de Lava Jato, el fiscal Vela nos dijo que iba acusar a los Humala (…) y seguimos esperando ¿Por qué no quiere acusar? Porque no tiene las pruebas, lo cual como técnica es bastante mala (…) Hay que llamar la atención (a los fiscales) de los errores que están cometiendo”, señaló.