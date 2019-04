El circo del Ministerio Público

Señor Director:

Desde el 2000 en adelante los grandes titulares de la prensa llaman la atención al informar sobre supuestos y comprobados actos de corrupción de los ex presidentes Alan García Pérez, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, y ojalá que no se vea implicado el actual mandatario Martín Vizcarra. Por lo antes anunciado, ¿Qué de grave les ocurre? Nada de nada. Sería apropiado que el Ministerio Público dé órdenes de expropiación o embargo a todas las fortunas de estos ex presidentes por haber cometido actos inhumanos y dolosos, dilapidado el país o vaciado las arcas y haber mortificado a millones de peruanos, privándoles de cuántas escuelas, hospitales, medicinas, viviendas, agua, energía eléctrica y por haberse burlado de la pobreza de todos los peruanos ¿Cuánta falta hace ese dinero? Podría haber servido para construir obras de bien común u obras sociales. ¡Qué desparpajo, hacerse multimillonarios en un abrir y cerrar de ojos!

Ángel Cayetano López

Violencia contra la mujer

Señor Director:

Los propulsores de la igualdad de género abogan, según ellos, en eliminar el maltrato a la mujer a través de una educación igualitaria en los niños y adolescentes, incluso han sido palabras de integrantes del gobierno.Sin embargo, esas personas no critican el contenido inmoral de una mujer en televisión. Esto se ve cuando un medio de comunicación masivo contrata a una mujer para que baile semidesnuda, pose con ropa indecorosa, sea fotografiada de manera provocativa sexualmente y lo ponen en página grande para ser llamativo y compren su diario o revista. Eso es también violencia contra la mujer, lo peor que algunas se prestan a esa degradación por unos soles. Estas actitudes pueden llevar al varón a menospreciar a la mujer, tenerla como objeto sexual y finalmente la violencia contra ellas.Estos defensores con doble moral no critican a esos medios. Esto porque ellos están confabulados con esa decadencia moral. Los medios de comunicación hacen un gran daño a la sociedad solo por dinero.

Martín Isla Medina

Sarampión en New York

Señor Director:

Es muy importante reconocer el gran valor de las vacunas, a fin de evitar dicha epidemia instalada en octubre pasado en esa gran urbe estadounidense, que está incidiendo sobre todo en las comunidades judías ortodoxas de Brooklyn. Si no se toman las medidas del caso, podría convertirse en una pandemia, por lo que el alcalde de la ciudad ha tenido el extremo de multar con 1000 dólares a los no vacunados. Por eso sería conveniente declarar a nuestro país en alerta sanitaria, por la fuerte migración a través de los aeropuertos.

Carlos Uriarte Mora

Desperdicio energético

Señor Director:

En muchas calles y avenidas de diversos distritos de Lima Norte encontramos postes de alumbrado público encendidos en pleno día, y en temporada de calor, elevando aún más la temperatura. La población es la que financia el alumbrado y exige que se brinde un buen servicio. Llamamos a las autoridades a actuar de manera inmediata.

Manuel Lozano

