Dirigentes de Nueva Fuerabamba rechazan queParedes Terry sea su asesor

El presidente y vicepresidente de Nueva Fuerabamba, Gregorio Rojas y Edison Vargas, negaron ayer que su comunidad reciba asesoría de Jorge Paredes Terry en el conflicto Las Bambas.

“Él no es asesor, solo es apoyo”, dijo un ambiguo Rojas. “No tengo conocimiento. Si dicen que él es asesor, tiene que venir a la comunidad para saber cómo trabaja. Pero no lo es. Será asesor de Rojas, pero no de nosotros. Nuestros hermanos ven que ahí hay interés político”, sostuvo, por su parte, Vargas.

Así, ambos contradijeron las expresiones de Paredes Terry, quien el último domingo aseguró a este diario que asesoraba a Nueva Fuerabamba en la gestión del conflicto y el cumplimiento del proyecto de desarrollo de esa comunidad. “Rojas me convocó y mi asesoría es ad honórem”, había dicho.

Paredes cuestionó que el último sábado MMG haya aceptado pagar un peaje para utilizar la carretera de Yavi Yavi para trasladar el cobre. “O sea, ¿ellos están aceptando que están pagando a un extorsionador?”, criticó el supuesto consejero.

La asesoría que Paredes alega haber brindado a los fuerabambinos data de unos días después de la captura de los hermanos Jorge y Frank Chávez. Según el exvicepresidente de Nueva Fuerabamba, Obispo Huamaní, el 22 de marzo comenzaron los servicios de Paredes Terry.

Ese día, el congresista de Contigo, Jorge Castro, lo llevó al Parlamento acompañado de otros comuneros para protestar contra el arresto de los hermanos Chávez y el dirigente Rojas por la investigación contra “Los Chabelos”. “¿Un extorsionador puede estar sentado con los ministros? Han sembrado, en Las Bambas, dinamita en las casas de los asesores?”, denunció en conferencia de prensa.

En esa presentación, anunció que iría junto a 150 reservistas a Las Bambas para respaldar el conflicto. Al día siguiente, militantes etnocaceristas se apersonaron en Challhuahuacho, pero sin su presencia.

Paredes Terry milita en el movimiento etnocacerista Frente Patriótico, liderado por Antauro Humala, quien está preso por el “Andahuaylazo”.

Este diario consultó al congresista Castro por qué fue interlocutor de los comuneros en el Congreso, sin conocer la simpatía política de Paredes Terry. “No se me indicó que era asesor. Bueno, uno nunca pregunta de quién se trata y con quién está vinculado”, se excusó. ❖

