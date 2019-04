Héctor Becerril cambia versión sobre robo tras revelarse informe policial [VIDEO]

El congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril, dio a conocer que su asesor fue asesinado y que el crimen se debe a la inseguridad ciudadana que atraviesa el país. Por ello, se puso como ejemplo y contó que tiempo atrás fue víctima de un frustrado asalto.

Sin embargo, los informes policiales presentados por su personal de seguridad no coinciden con la versión de Héctor Becerril, por lo que el fujimorista cambió su historia este miércoles en una entrevista para ATV.

“Dije que sí saliendo del penal de Chorrillos, no dije que en Chorrillos. Dije saliendo ya de Chorrillos. Yo no me ubico muy bien en las calles. Yo estaba con la ventana abierta, iba con mi celular leyendo informaciones y me apuntan con un arma en la cabeza”, sostuvo.

“Me piden el celular con palabras de grueso calibre, yo en ese momento, por los nervios, se me cayó el celular, cuando quiero sacarlo de entre los asientos [...] ahí el delincuente retrocede y me da con la cacha de la pistola en la cabeza”, precisó Héctor Becerril.

En la víspera, el fujimorista indicó que el hecho ocurrió hace 3 semanas, pero - de acuerdo a América Noticias- un informe de la Policía Nacional, consignado por el suboficial Luis Leon Lecca, quien es parte de su resguardo, dice que fue aproximadamente hace 3 meses.

Además, el intento de robo por un delincuente se produjo cuando el suboficial conducía su vehículo, pero el hecho ocurrió en la Av. Benavides en Surco, y no en Chorrillos como declaró Héctor Becerril.

Según el congresista, recibió un golpe con la pistola y su agente de seguridad no actuó porque “le podían disparar”, pero el documento policial señala que no hubo agresión y que su resguardo frustró el robo.

El informe policial añade, en otro apartado, que el 17 de enero, Héctor Becerril extravió su celular, tras acudir a una empresa de autopartes en la Av. Primavera.