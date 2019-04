Comisión de Transportes cita a Jorge Muñoz por incendio de bus en Fiori [EN VIVO]

Actualización

10:00 a.m. Tras dos horas del inicio de la sesión, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, no se hizo presente.

09:35 a.m. Julio Chávez, burgomaestre de San Martín de Porres, ofreció disculpas por la tardanza. "Pacté una entrevista en un medio de comunicación. Lamentablemente fui citado a una hora y fui atendido al aire a otra", explicó.

09:30 a.m. El alcalde de San Martín de Porres, Julio Chávez, llegó a la sesión. Había sido citado a las 8 a.m. A tempranas horas, estuvo en una entrevista televisiva.

09:02 a.m. El presidente de la comisión, Wiulian Monterola, lamentó que los burgomaestres de Lima y San Martín de Porres no se hayan hecho presentes. "Exhortamos a las autoridades y todos en general de que nosotros debemos ser responsables de nuestras acciones. Si tenemos que presentarnos, decimos sí, si no, decimos que no", expresó.

09:00 a.m. Habiendo pasado una hora de la citación, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, y el de San Martín de Porres, Julio Chávez, no se hacen presentes. Wiulian Monterola, señaló que ambos confirmaron su participación la noche previa.

Nota previa

La Comisión de Transportes citó para hoy martes 2 de abril al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, luego de la tragedia ocurrida en el terminal informal Fiori, en San Martín de Porres, donde un bus se incendió dejando a 17 personas fallecidas.

El presidente de la comisión, el congresista Wuilian Monterola, convocó a sesión extraordinaria a las 8 a.m. para analizar la situación de la capital respecto al problema de la informalidad.

Según indica la agenda legislativa, Jorge Muñoz debe explicar las acciones realizadas para el cierre de los terminales informales existentes en el distrito de San Martín de Porres.

Asimismo, el grupo también ha citado al alcalde de San Martín de Porres, Julio Chávez, así como a la jefa de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), Patricia Cama Meza.

Wuilian Monterola remarcó que es importante que el alcalde de Lima, junto con el resto de burgomaestres de los distritos de la capital, trabajen en conjunto para reordenar el caos en el sector Transporte.

A casi 100 días del inicio de su gestión, Jorge Muñoz registró en la última encuesta del IEP un 46% de aprobación de la ciudadanía.