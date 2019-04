Jorge del Castillo afirma que su asistente cobró sueldo por "error".

El congresista del Partido Aprista, Jorge del Castillo, envió una aclaración en donde señala que la abogada Dianne Monge Berrocal, asistente de su despacho, cobró un sueldo que no le correspondía por "error" de sus trabajadores que olvidaron informar a la administración del Congreso.

A través de una nota de prensa el parlamentario del Apra comentó que la asistente trabajó con él en dos etapas: desde agosto de 2016 a octubre de 2017, y desde setiembre a diciembre de 2018. En ese sentido, atribuyó el error del cobro a su despacho, ya que a la trabajadora se le abonó un sueldo de enero, pese a que ya se encontraba fuera del país.

"Este error atribuible a mi despacho, que no compromete a la administración del Congreso, motivó que se abonara las remuneraciones de enero de 2019 sin corresponder. No existe ningún abono correspondiente a febrero de 2019", explicó Del Castillo sobre la omisión que tuvo su despacho para informar que la trabajadora ya no se encontraba laborando para él.

Asimismo el parlamentario sostuvo que ya devolvió el dinero que su ex trabajadora cobró, pese a que no le correspondía. No especificó si el dinero provino de la misma ex asesora o de su propio patrimonio. Además, adjuntó el recibo que comprueba el depósito a las cuentas del Congreso. Además que la devolución se hizo el 01/04/2019, un día después de que se difundió el reportaje.

"En tanto, con la finalidad de salvaguardar los recursos públicos, adjunto el voucher del depósito por el monto de S/5,297 nuevos soles a la cuenta del Congreso de la República", explicó Jorge Del Castillo en la nota de prensa enviada.

La Comisión de Ética podría abrirle una indagación preliminar, ya que, según la presidenta de este grupo de trabajo ,Janet Sánchez (PpK), afirmó que hay elementos de convicción suficientes, pero que esperará a que algún parlamentario haga la denuncia. En todo caso, si eso no sucede, se abrirá investigación de oficio.