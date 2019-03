Liberan a Rojas, pero Las Bambas sigue bloqueada

Luego de ocho días en prisión, el líder de la comunidad de Nueva Fuerabamba (Apurímac), Gregorio Rojas, quedó en libertad. El fiscal de Crimen Organizado de Apurímac, Jafet Velásquez, dispuso la comparecencia restringida para Rojas, quien es investigado por su presunta relación con la organización criminal 'Los Chabelos'.

Ayer, a las 4 de la tarde, el dirigente abandonó la carceleta de la Dirincri, subió a un auto y evitó declarar a la prensa.

En las diligencias realizadas esta semana por el Ministerio Público (MP), el dirigente declaró ante el fiscal Velásquez que fue manipulado por los hermanos Jorge y Frank Chávez en la protesta contra el proyecto Las Bambas para exigir pagos a la minera MMG a cambio del uso del corredor vial en el fundo Yavi Yavi (Cusco).

Como se recuerda, los hermanos Chávez asesoraron a Rojas y a la comunidad de Nueva Fuerabamba en sus demandas económicas contra MMG. Velásquez corroboró que la versión del dirigente es cierta.

Por la mañana, el fiscal coordinador de Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, detalló a RPP que Rojas también presentó documentos ante el fiscal Velásquez para demostrar que en su caso no existe el peligro de fuga.

El acta de libertad de la Policía detalla que Rojas está obligado a permanecer en Nueva Fuerabamba y acatar las citaciones del fiscal Velásquez. Además, le prohíben comunicarse con los integrantes de la organización criminal 'Los Chabelos'.

En el caso de los asesores de Nueva Fuerabamba, el fiscal Chávez contó que ellos se negaron a declarar ante la Fiscalía. Por eso, al cierre de esta nota, trascendió que el fiscal Velásquez solicitará la prisión preventiva de los Chávez.

Tenso ambiente

En Las Bambas la paralización sigue. Tras enterarse de la excarcelación de Rojas, 50 dirigentes se reunieron en Challhuahuacho (Apurímac) para evaluar si levantaban el paro y dialogaban con el Ejecutivo. La excarcelación del líder de Nueva Fuerabamba debió calmar las aguas, pero no fue así.

Pese a que Rojas sindicó a los hermanos Chávez como manipuladores de los comuneros, los dirigentes de Challhuahuacho insistieron con exigir la liberación de estos asesores. De lo contrario, rechazarán conversar con el Ejecutivo. Además, advirtieron que continuarán con el bloqueo del corredor minero de Yavi Yavi, mientras el líder de Nueva Fuerabamba no se apersone a Las Bambas.

Mesa de diálogo frustrada

Con estas reacciones, las posibilidades de una mesa de diálogo se volvieron a diluir. El último jueves, la Conferencia Episcopal Peruana había propuesto ser intermediario de una reunión entre los comuneros, el Ejecutivo y la empresa MMG. La minera se mostró a favor de la propuesta.

En cambio, el vicepresidente de Nueva Fuerabamba, Edison Vargas, quien tiene orden de captura por el caso Los Chabelos y está no habido, instó a los comuneros de Challhuahuacho a no buscar consensos con el Gobierno y MMG, mientras no excarcelen a los asesores.

“Si no liberan a nuestros hermanos Jorge y Frank Chávez, la lucha continúa. No queremos chantajes. El Estado y la empresa Las Bambas nos están colonizando”, enfatizó a través de un video en redes sociales.

Por otro lado, fuentes de la Conferencia Episcopal respondieron que aún no reciben una respuesta oficial del Gobierno respecto a la mesa de diálogo que plantearon.

Además, cuestionaron que el último martes el Ejecutivo haya acordado con los dirigentes de Chumbivilcas (Cusco) reunirse en Palacio el 9 de abril y abordar el conflicto en Las Bambas sin incluir a las dirigentes de Yavi Yavi y Challhuahuacho. ❖

Minera MMG se pronunció sobre conflicto en Las Bambas