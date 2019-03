Letona dice que seguirá "cerca" a Keiko Fujimori, pese a renuncia a bancada FP

La congresista no agrupada Úrsula Letona explicó su situación actual respecto a Fuerza Popular, debido a que, hasta la fecha, la bancada no ha aceptado la renuncia que presentó en noviembre.

Según dijo, ella se mantiene alejada del grupo fujimorista, pese a que en varias ocasiones ha votado de manera similar que Fuerza Popular en el Congreso. Además, acotó que se mantiene cerca de la lideresa del partido, Keiko Fujimori.

“En este momento, no he pensado en retirar (la renuncia), sigo alejada de la bancada y del partido, pero, como siempre lo he dicho, seguiré cerca a Keiko Fujimori, ese es un tema absolutamente personal”, aseveró.

Sobre sus votaciones, Úrsula Letona aseguró que son de acuerdo a sus convicciones. “En muchas veces he votado distinto a la bancada, sea porque no conozco el acuerdo o porque tengo una posición distinta”, manifestó.

Agregó que también espera que se le notifique sobre “el proceso administrativo que se instauró respecto a la denuncia de la congresista (Yeni) Vilcatoma” en su contra”.

Finalmente, Úrsula Letona reveló que acudirá el próximo martes a la reunión de la bancada, ya que se tratarán temas “de importancia”. Según señaló, pese a ya no ser del grupo naranja, aún le invitan a algunas reuniones.