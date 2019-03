Fiscalía ordena ampliar indagación a César Hinostroza por fuga

El ex juez supremo César Hinostroza Pariachi no tiene derecho de antejuicio en la investigación por su fuga a España, estableció la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, tras evaluar la situación del fugitivo es magistrado.

Con esta decisión, el proceso por la fuga de Hinostroza no pasará por el filtro del Congreso, donde el exmagistrado, considerado uno de los cabecillas de "Los Cuellos Blancos del Puerto", podría tener aliados.

En una resolución, a la que ha tenido acceso La República, Ávalos dispone que la Fiscalía Anticorrupción de Tumbes incluya a Hinostroza en la investigación a la inspectora de Migraciones Yhenifferd Elizabeth Bustamante Moretti.

La investigación también deberá ampliarse a otras cuatro personas que estarían involucradas en la irregular salida del exjuez. La titular del Ministerio Público se pronunció sobre la situación de Hinostroza al evaluar una denuncia del procurador Amado Enco por delito de cohecho contra el exmagistrado.

Cualquier persona

La Fiscalía de la Nación considera que la fuga de Hinostroza no puede ser considerada un delito de función, por lo que no está protegido por el derecho de antejuicio constitucional.

"El hecho atribuido al denunciado (Hinostroza) consiste en haber ofrecido y entregado una suma de dinero a una servidora pública a fin de que, en vulneración de sus obligaciones, le permita salir del territorio nacional, no obstante de estar impedido judicialmente", señala la resolución del Ministerio Público.

"La acción (fuga) fue ejecutada simplemente como cualquier persona que opta por ponerse al margen de la ley", es un delito común, subraya.

También se anota que al momento de cometer el presunto acto criminal, entre el 6 y 7 de octubre, Hinostroza ya no era funcionario público, pues había sido suspendido en sus funciones desde julio, y el Congreso lo había destituido e inhabilitado por ejercer cargo público.

La fuga

La resolución fiscal indica que según la declaración de Bustamante y el testigo MO7-2018, Hinostroza pagó 10 mil dólares para que facilitaran su salida por Aguas Verdes, en la frontera con Ecuador. Ese dinero se lo repartieron cuatro personas: Yhenifferd Bustamante (US$ 3.500); Emma Yesina Quevedo Rujel, también trabajadora de migraciones (US$ 3.000); el taxista Emilio Salazar Espinoza (US$ 300) y "Ernesto", en proceso de identificación (US$ 3.000) .

Salazar Espinoza identificó al tal "Ernesto" como Daniel Ernesto García Humán, lo que está en proceso de verificación. Las trabajadoras de Migraciones le habían pedido 50 mil dólares a Hinostroza, pero este solo accedió a darles 10 mil dólares.

Ese dinero fue proporcionado por Percy Coaguila Pita, abogado y compadre espiritual del exjuez, quien lo acompañó desde Lima hasta Huaquillas, en Ecuador. Coaguila retiró los 10 mil dólares de una agencia del BCP en Aguas Verdes.

Además, ya en Ecuador, compró, con su tarjeta de crédito, el pasaje del exmagistrado para viajar Europa, con el objetivo de burlar a la justicia peruana. La fuga duró poco. Hinostroza fue detenido al llegar a Madrid, España. ❖

Tumbes

Juicio. Corresponderá al fiscal Ausberto Iparraguirre Ramírez, del segundo despacho de la fiscalía corporativa anticorrupción de Tumbes, cumplir la disposición de la fiscalía de la Nación y ampliar la investigación y llevar a juicio a César Hinostroza por su fuga del país.

Podría ser la primera sentencia contra el exjuez

Una vez que se amplíe la investigación a César Hinostroza por su fuga del país, se deberá tramitar un proceso de ampliación de extradición a España.

La Fiscalía también debería pasar inmediatamente a la investigación preparatoria y la acusación penal, con lo que podría ser la primera sentencia que reciba el exjuez, una vez que se concrete su repatriación al Perú.

El caso de la fuga es la investigación más avanzada hasta ahora, de las que enfrenta el exmagistrado. Con la decisión de la titular Ministerio Público, los fiscales y jueces de Tumbes tendrán la tarea de juzgarlo y condenarlo.

