Las Bambas: Testigos revelan que abogados están detrás del bloqueo de vías.

Conflicto en Las Bambas. Los testigos protegidos TP-01-2017-26, TP-02-2017-26 y TP-03-2017-26, revelaron al Ministerio Público que los asesores de las comunidades campesinas de Fuerabamba, Frank y Jorge Chávez Sotelo, están detrás del bloqueo de vías, provocando los conflictos sociales en la zona para luego extorsionar a los empresarios mineros.

En principio, el testigo protegido TP-03-2017-26, revela que el asesor Frank Chávez Sotelo intimida a los comuneros con un arma de fuego y los obliga a que adultos, ancianos y niños participen en el bloqueo de las carreteras en Yavi Yavi.

La República tuvo acceso a la declaración de los testigos protegidos ante el Ministerio Público:

"El asesor Frank Chávez Sotelo tiene un arma de fuego, con el amenaza y la limpia delante de los comuneros con la intención de causar miedo y que cumplan sus órdenes [...] obligan a los comuneros a fin de que en la lucha participen los adultos mayores, ancianos y niños quienes son puestos en la parte delantera. Cuando existe el paro vale decir que son utilizados y expuestos en peligro bajo amenaza y eso es lo que actualmente viene ocurriendo en Yavi Yavi", señala.

Asimismo, declaró: "No les gusta que hablemos con la empresa y por ese motivo nos amenazó, indicándonos que nosotros éramos traídos y por lo tanto debemos ser quemados y atados en poste, luego en Yavi Yavi fui amenazado por parte del asesor Frank Chávez Sotelo, donde me ha señalado con su dedo [...] al no lograr el objetivo nuevamente los asesores han ordenado por la junta directiva que los ancianos, jóvenes, mujeres y niños estén en la vía bloqueando las vías, por cuanto a ellos no les pasaría nada. Posteriormente cuando se suscitaba el bloqueo una comunera agredió físicamente a un policía, donde a consecuencia de eso los asesores le han felicitado indicando que así debemos ser todos".

El mismo testigo protegido afirma que los asesores "son peligrosos", e incluso señala que en una oportunidad recibió una "amenaza de muerte" de la junta directiva de la Comunidad de Fuerabamba y de los asesores Frank Chávez Sotelo, Jorge Chávez Sotelo y Carlos Vargas.

"Frank Chávez Sotelo es la persona quien más habla en la Comunidad, en otras palabras es el líder [...] Quieren lograr el monto solicitado a la empresa y de ese dinero quieren recibir el 30%, por esa razón es que hasta la fecha la vía sigue bloqueada en Yavi Yavi. [...] Que esto se organiza en la asamblea que tenemos en la comunidad en donde Frank Chávez Sotelo y Juan Carlos Vargas Arizabal, ellos son los que indican que bloqueen las vías", añade a su colaboración con la Fiscalía.

Otro testigo protegido, en este caso el Nro. TP-01-2017-26, afirma lo siguiente: "Bloqueando las vías, hasta inclusive obligándolos a que entreguen los comuneros sus vidas [...] los chavelos, ordenan por teléfono celular a sus dirigentes para que continúen con el bloqueo de las vías y también les indican que es lo que deben hacer cuando vengan las autoridades".

ESCUCHAS TELEFÓNICAS LEGALES RATIFICAN DECLARACIÓN DE TESTIGOS

En una primera interceptación telefónica, Frank Chávez Sotelo y un sujeto conocido como "Willy" comenta acerca de la intervención del Ministerio de Energía y Minas.

Willy: Ya, pero quien, a este, ¿cuál ha sido el planteamiento de Energía y Minas ahí?

Frank: Energía y Minas no tiene nada que ver pe hue***, dime tú Energía y Minas ahorita no es su rol (ininteligible) por último ni siquiera ha tenido que estar Guido Chávez. Los de Energía y Minas ahí por las huevas, la cosa es..

Willy: Pero no pe el gobierno tampoco es, como es privado, el gobierno tampoco tiene mucho por hacer

Frank: (Ininteligible) el privado está cagado hue***, al privado hay que romperle el c***

Gregorio Rojas, dirigente preso, líder de la comunidad campesina se comunica con Frank Chávez Sotelo para alertar una presencia policial.

Escucha telefónica: 05/02/2019 - Gregorio Rojas a Frank Chávez

Gregorio: Eh doctor ahorita me acaban de llamar, doctor, algunos, unos de los compañeros de Fuerabamba

Frank: Ya

Gregorio: Y me dijeron doctor dile eh policias acá están pieidno más policial para que pasen capsulados mañana

Frank: Oye hijo ustedes manténganse como se ha quedado y punto eso es lo que usyedes han dicho

Gregorio: Voy a...

Frank: Policías dónde, yo estoy pasando hace diez, quince minutos por la policía de acá de Challhuahuacho, hay cuatro, cinco pelagatos, los de siempre, no hay nada hijo

Escucha telefónica: 16/02/2019 - Frank Chávez a Gregorio Rojas

Frank: Ya el día jueves ya saben lo que tienen que pasar, tenemos que seguir paseándolos

Gregorio: Ya

Frank: Claro hijo ¿ya?

Gregrio: Y ¿no te llaman así doctor?

Frank: No, no, no, no

Gregorio: Ya

Frank: Ningún carro pasa no es cierto, cuando has pasado por allá otra vez llenito ¿si o no?

Gregorio: Lo mismo está

Frank: Ya ves [risas] es que adentro hijo están solo sacando concentrado, pero no sale pues el concentrado hijo