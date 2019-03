Prensa extranjera recomienda a Vizcarra insistir con reforma política y judicial

Para el analista político Alberto Vergara, el presidente Martín Vizcarra no debe desaprovechar la oportunidad de lograr la reforma política y judicial. Según el artículo que público este martes en The New York Times, la población respaldaría que el Jefe de Estado insista con estas iniciativas.

La tesis de Vergara se debe a que en la actualidad existen seis proyectos de ley de reforma judicial que están encarpetados en el Congreso y que no fueron del agrado del fujimorismo el año pasado.

A eso se suma que el Parlamento tendrá que revisar en los próximos días las propuestas que envíe el Ejecutivo como parte de la reforma política en base a las recomendaciones de la Comisión de Reforma Política, liderada por el sociólogo Fernando Tuesta.

"El corazón político de esta posibilidad está en los proyectos de reforma política y de la justicia que el Ejecutivo ha presentado al Congreso. Pero ambos son obstruidos en el Legislativo. Vizcarra y Del Solar deberían empujarlas con decisión y convicción. Un referéndum de resultado categórico los avala", escribió Vergara.

Si el exgobernador de Moquegua impulsa ello - destacó Vergara - el Ejecutivo mantendrá "su exitosa identidad alejada simultáneamente de la derecha fujimorista y la ppkausa".

"El sentido de las reformas de Vizcarra, sus prioridades de gobierno y su simpatía con el Perú no limeño, contienen el sentido y la posibilidad de un liberalismo popular", sostuvo.