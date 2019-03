Piden comparecencia simple para comunicador prófugo en caso 'La Centralita'

El periodo del 2007 al 2014 estuvo marcado por un emblemático caso de corrupción en Áncash con 'La Centralita', local en el que operaba presuntamente el aparato de prensa dirigido por el exgobernador regional de la ciudad, César Álvarez.

Además de Álvarez, existen otros imputados actualmente con condena o prisión preventiva, entre los que se encuentra Fernando Bermúdez Mendieta, comunicador que fue jefe de imagen institucional de la Sub Región Pacífico en la misma localidad en 2007, pero que habría trabajado también en 'La Centralita'.

En este sentido, pese a que se encuentra prófugo de la justicia, su defensa técnica presentó una apelación este lunes ante la Sala Penal Anticorrupción con el propósito de revocar lo admitido por la jueza María Álvarez de carcelería en su contra y cambiarla por una comparecencia simple. El Poder Judicial resolverá así dentro del plazo de ley su decisión.

Caso #LaCentralita. Colegiado A de la Sala Penal de Apelaciones Anticorrupción de la #CSJE dejó al voto audiencia de apelación de cesación de prisión preventiva. Resolución será expedida dentro del plazo de ley en las respectivas casillas electrónicas. https://t.co/cPKT4DhHAL — CSJ Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios (@SEDCF_PJ) 25 de marzo de 2019

Durante la audiencia, la abogada del acusado, Jessica Arteaga, precisó que la magistrada no valoró suficientemente los elementos que ella presentó para eliminar la medida de cese en la prisión preventiva contra su defendido. Entre las pruebas se encontraba la declaración del colaborador eficaz 01-2016, quien indicó que Bermúdez acudía a 'La Centralita' porque "no contaba con el aparato logístico para desempeñar sus ediciones de la Sub Región Pacífico".

Es necesario destacar también que la declaración de Jorge Burgos, "administrador de facto de 'La Centralita'", realizó depósitos a Bermúdez de S/1500 por afiches y gigantografías. La letrada, en este aspecto, intentó desviar este punto destacando que el posible desbalance patrimonial de su defendido no tiene asunto en el caso porque no está acusado por lavado de activos y que no fue periodista, sino más bien un relacionista público.

Respuesta de la Fiscalía

En contraposición, el representante del Ministerio Público, Ronald Raimundo, destacó que según el colaborador eficaz 08-2015, hay más precisiones sobre Felipe Bermúdez puesto que este acudía en horario no laborable a 'La Centralita' por las tardes para monitorear y "ensalzar la función del exgobernador de Áncash, César Álvarez".

Además, pese a que se le archivó la acusación por peculado, persiste aún la de asociación ilícita, a lo que se suma la declaración de otro colaborador que señaló que quien realizaba los pagos, "sin dar nunca boleta", era Martín Belaúnde Lossio, y que quien efectuaba los desembolsos a otros personas en 'La Centralita' era Jorge Burgos, quien recibía entre 5 mil y 7 mil soles mensuales.