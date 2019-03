Exviceministro Atkins se reunió entre "12 a 15 veces" con Roberto Vieira.

El exviceministro de Pesca y Acuicultura, Javier Atkins, aceptó que se reunió entre "12 a 15 veces" con el congresista no agrupado, Roberto Vieira, quien (según se escucha en audios) se ufanaba de tener vínculo con altos funcionarios del Ministerio de la Producción, prometiendo levantar sanciones a embarcaciones pesqueras, entre otras atribuciones.

"[Me reuní entre] 12 a 15 veces. Es muy probable [que haya sido el congresista con el que más veces me reuní]. Cada vez que hemos conversado con él, nunca me ha hecho una propuesta deshonesta. Escucho ese audio, y no solo me sorprendió, me indignó", dijo en Canal N.

Asimismo, Javier Atkins comentó que las veces que el congresista Roberto Vieira ha llegado al Ministerio de la Producción para una reunión, siempre lo ha hecho como representante de un gremio de pescadores, realizando labores de gestión.

"Él ha llegado con varios gremios de pescadores y participaba en las reuniones. Estaba en las reuniones y gestionaba para ellos. La relación es directa con los gremios. Yo responderé por los actos que he realizado y todo lo que he hecho ha sido transparente. El señor Vieira tendrá que responder por lo que ha dicho, y los funcionarios y yo responderemos por lo que hicimos", agregó.

Finalmente, el exviceministro considero que siempre ha sido transparente. Incluso, acerca de la supuesta licencia para pescar bacalao (que Roberto Vieira hizo referencia como "abrir pesca") dijo que todo "se ha dado de la mano con la oficina anticorrupción del Ministerio de la Producción".

Como se sabe, nuevos audios revelados por Panorama detallaron cómo el congresista Vieira alardeó de influenciar sobre funcionarios del Ministerio de la Producción para favorecer a Venegas y a otros empresarios pesqueros. En ese sentido, el parlamentario ha sido denunciado constitucionalmente por la Bancada Nuevo Perú por patrocinio ilegal y tráfico de influencias.