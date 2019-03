Detienen a dirigente y asesores de Fuerabamba por Las Bambas

José Víctor Salcedo

El conflicto en el corredor minero del sur podría empeorar. La detención de los asesores de la comunidad campesina de Fuerabamba, Jorge Martín y Franck Anibal Chávez Sotelo, y del presidente de esa comunidad, Gregorio Rojas Paniura, dejó en el aire toda posibilidad de diálogo.

Ellos fueron detenidos la noche del jueves, unas horas después de haberse reunido con funcionarios del Ministerio de Energías y Minas (MINEM) para buscar solución a sus reclamos.

La comunidad apurimeña, reasentada en el distrito de Colquemarca (Cusco), exigía el pago de una compensación económica al Ejecutivo y a la minera MMG Las Bambas por el uso de sus tierras en el Fundo Yavi Yavi para la construcción de la carretera que forma parte del corredor minero. Como parte de la protesta, bloquearon la ruta hace 47 días. Justamente por eso, la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Abancay (Apurímac) y la Policía detuvieron a los antes mencionados porque integrarían la organización criminal ‘Los Chavelos’, investigados por los presuntos delitos de crimen organizado y extorsión en agravio del proyecto minero Las Bambas.

También fueron detenidos Carlos Fernando Vargas Arizabal y Wilfredo Quino Chaves. En la casa de este último, en Abancay hallaron, según la fiscalía, explosivos como cartuchos de dinamita, proyectiles y otros, que fueron incautados.

Efectos peligrosos

Las detenciones causó sorpresa e indignación. Lejos de solucionar el conflicto, que cumple casi un año, esa determinación obligó a los comuneros a romper el diálogo con el Ejecutivo nacional.

El vicepresidente de Fuerabamba, Edison Vargas, advirtió que no volverán a conversar mientras Rojas y sus asesores no sean liberados. “Estábamos dialogando con el gobierno y la minera, pero ahora el gobierno ha roto todo este diálogo. Ya no podemos seguir con el diálogo. Primero queremos que los liberen”, dijo.

Vargas sostuvo que en el Fundo Yavi Yavi la protesta sigue. “Acá habrá historia. Si los camiones de la empresa quieren pasar por aquí, tendrán que hacerlo sobre nuestros cadáveres”, advirtió.

Asimismo, sostuvo que Fuerabamba acordó dejar de lado las demandas que plantearon. “Ahora la posición de la comunidad ya no es el reclamo de la vía, sino recuperar nuestras tierras. Se acabó. Ya no queremos la vía ni la plata, sino nuestras tierras ancestrales, que la minera (MMG) Las Bambas nos lo devuelva y nosotros devolveremos la nueva ciudad que ha construido, todo devolveremos. ¡Queremos nuestro tajo!”.

Ayer comuneros de Fuerabamba marcharon, exigiendo la liberación de Rojas y los asesores. En el lugar hay un contingente policial que podría actuar en cualquier momento para desbloquer el corredor minero.

En tanto el congresista Edgar Ochoa dijo que espera que las detenciones no sean parte de una "estrategia del gobierno y la minera" para no atender la demanda de los campesinos.❖